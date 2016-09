Zwei Verletzte nach Zusammenstoß Zwei Fahrzeuge kollidierten an einer Kreuzung in Hohnstein. Ein 55-Jähriger wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Unterhalb der Hocksteinschänke bei Hohnstein ereignete sich am Montagmittag ein schwerer Verkehrsunfall. © Marko Förster Unterhalb der Hocksteinschänke bei Hohnstein ereignete sich am Montagmittag ein schwerer Verkehrsunfall.

Zwei Personen wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt.

Hohnstein. Zwei Verletzte nach Zusammenprall an einer Kreuzung unterhalb der Hocksteinschränke bei Hohnstein - das ist die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls am Montagmittag. Der 55-jährige Fahrer wurde dabei eingeklemmt und musste von den Kameraden der Feuerwehr aus seinem Pkw herausgeschnitten werden. Zuvor war der Hyundai mit einem VW auf einer Kreuzung zusammengestoßen. Ereignet hatte sich der Unfall gegen 11.12 Uhr unterhalb der Hocksteinschränke auf der Straße zwischen Rathewalde und Hohnstein. Ein aus Richtung Waltersdorf kommender Hyundai-Fahrer wollte an der Kreuzung „Am Hockstein“ von der S 163 nach links Richtung Rathewalde auf die S 165 abbiegen. Dabei stieß er mit einem vorfahrtsberechtigten VW Caddy zusammen, dessen Fahrer bergab in Richtung Hohnstein unterwegs war. Der VW stieß in die Fahrerseite des weißen Hyundai. Der Fahrer wurde eingeklemmt und durch die Kameraden der Feuerwehren von Lohmen, Hohnstein und Ehrenberg aus seinem Fahrzeug befreit. Dazu wurden zwei Türen vom Fahrzeug abgetrennt. Der ansprechbare Mann kam mit dem Dresdner Rettungshubschrauber Christoph 38 in die Uniklinik nach Dresden. Die ebenfalls verletzte 53-jährige Beifahrerin wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der VW-Fahrer (53) blieb unverletzt. Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Dresden war vor Ort und nahm den Unfall auf. An der Kreuzung kam es während der Rettungsarbeiten zu einer Vollsperrung. Danach regelte die Polizei den Verkehr halbseitig vorbei. Der Schaden wird laut Polizeiangaben auf 20000 Euro geschätzt. (szo)

