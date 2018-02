Zwei Verletzte nach Unfall

Zu einem Unfall mit einem Holzlaster ist es am späten Freitagabend bei Grillenburg gekommen. Eine 23 Jahre alte VW-Fahrerin wollte den Holzlaster wohl auf der Staatsstraße S 189 zwischen Grillenburg und Klingenberg überholen. Im gleichen Moment bog der 47-jährige Fahrer des Lasters aber nach links in ein benachbartes Waldstück ab. Der VW krachte daraufhin in die Zugmaschine des Lkw, wurde zurückgeschleudert und kam erst im Graben zum Stehen. Die VW-Fahrerin und ihr 21 Jahre alter Beifahrer wurden verletzt. (SZ)

