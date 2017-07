Zwei Verletzte nach Motorradunfall

Glaubitz/OT Radewitz. In der Nacht zum Dienstag war der Fahrer eines Audi A6 auf der K 8512 zwischen Peritz und Radewitz unterwegs. In einer Kurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte mehrere Bäume. Der Verursacher ließ das Fahrzeug stehen und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 5000Euro. Bislang konnte der Fahrer des Wagens noch nicht zweifelsfrei ermittelt werden.

Diebstahl auf einer Baustelle

Ebersbach/OT Kalkreuth. Am vergangenen Wochenende stahlen Unbekannte von einer Baustelle an der S 91 (in Höhe der Straße Paulsmühle) fünf Schalungsträger sowie vier Teleskopstützen. Eine genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.