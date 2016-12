Zwei Verletzte nach Kollision mit Räumfahrzeug

Altenberg. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall auf der B170, bei dem Donnerstagmorgen gegen 6.50 Uhr ein Winterdienstfahrzeug und ein Honda zusammenstießen. Der Fahrer (37) des Kleintraktors mit Schneeschiebeschild war auf der Dresdner Straße (B 170) unterwegs. Dabei war er zum Wenden in die Feuerwehreinfahrt der Schule eingebogen. Bei diesem Manöver kam es zum Zusammenstoß mit einem Honda, der auf B170 in Richtung Dippoldiswalde fuhr. Durch den Aufprall am Heck drehte sich der Kleintraktor, sodass das Schiebeschild noch gegen die Seite des Honda schlug. Sowohl die 73-jährige Hondafahrerin als auch der Fahrer des Räumfahrzeugs erlitten leichte Verletzungen und wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Hilfloser Senior dank Hilfe wohlauf

Rugiswalde. Ein hilfsbereiter Bürger brachte am Donnerstagnachmittag einen älteren Herrn in das Sebnitzer Polizeirevier. Der 79-Jährige war zu Fuß, nur in Hausschuhen und ohne Jacke bekleidet, auf der Straße von Rugiswalde in Richtung Langburkersdorf unterwegs gewesen. Die Beamten im Revier konnten die Adresse des hilflosen Mannes ausfindig machen. Er ist in einer Neustädter Tagespflegeeinrichtung untergebracht. Die Polizisten konnten den Mann wohlbehalten zurückbringen. Erster Polizeihauptkommissar Steffen Ettrich, Leiter des Polizeirevier Sebnitz: „Mein Dank geht an den aufmerksamen Mitbürger, der den hilflosen Senior nicht seinem Schicksal überlassen hat. Indem er ihn bei Sturm und Regen mitnahm, rettete er ihm so vielleicht sogar das Leben. Eine schöne Botschaft in der heutigen Zeit.“