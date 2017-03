Zwei Verletzte in der Neißestadt Die beiden Spiele in Görlitz werden von bitteren Ausfällen überschattet. Auch ein Sportler aus Räckelwitz ist betroffen.

© dpa

Volleyball-Bezirksliga Männer. Wollen die Räckelwitzer Volleyballer ihre Minimalchance auf den Ostsachsenmeistertitel wahren, dann müssen die letzten zwei Auswärtsspiele der Saison unbedingt gewonnen werden. Die erste dieser beiden Aufgaben führte die Viktorianer ausgerechnet nach Görlitz – denn der VfB hatte das Hinspiel glatt mit 3:0 gewonnen. Doch der Siegeswille der Räckelwitzer war da und so wurden die ersten drei Punkte überzeugend eingefahren.

Doch beim Stand von 12:12 gab es einen Bruch im Spiel. Görlitz gelang alles, Räckelwitz nichts. Besonders die Annahme wackelte bedenklich. Nach einem ernüchternden 25:15 für den VfB wurden die Seiten gewechselt. Doch jetzt besannen sich die Räckelwitzer darauf, was sie sich vorgenommen hatten. Im zweiten Durchgang lagen sie stets in Führung und verteidigten diesen Vorsprung bis zum knappen, aber verdienten 25:23-Erfolg. Jetzt hatten die Viktorianer auch ihre Körpersprache wiedergefunden. Mit breiter Brust gingen die „Jungen Wilden“ in den dritten Satz.

Beim Stand von 7:9 passierte es dann. Bei einer Blockaktion verletzte sich Jan Büttner so schwer an der Schulter, dass er nicht mehr weiterspielen konnte. Nachdem im ersten Spiel des Tages (3:1-Sieg für den MSV Bautzen) der Bautzener Hendrik Naumann einen Riss der Achillessehne erlitten hatte, war das schon die zweite bittere Verletzung an diesem Spieltag. Doch die Räckelwitzer kämpften fortan noch aufopferungsvoller und konnten den Satz überzeugend mit 25:17 gewinnen.

Auch im vierten Durchgang konnte man den Gästen keineswegs vorwerfen, nicht um jeden Ball zu fighten, aber jetzt waren es die Neißestädter, die plötzlich die zweite Luft bekamen. Auch nach sehenswerten Aktionen der Viktorianer hatte Görlitz immer eine Antwort parat und zog Punkt für Punkt davon. Das 25:15 klingt deutlicher als der Satzverlauf aussah, aber das Bittere daran war vor allem der Verlust zumindest eines Punktes in dieser Partie.

Nun musste Viktoria den Tiebreak gewinnen, um als Sieger mit zwei Punkten von der Landeskrone nach Hause zu fahren. Das gelang den Männern um Kapitän Ludwig Eckert – der wieder mit einer starken Leistung überzeugte – dann auch eindrucksvoll. Von Beginn an dominierten die Räckelwitzer mit zwingenden Aktionen. Bei einer 8:5-Führung für die Gäste wurden die Seiten gewechselt. Am Ende siegte Viktoria mit 15:10.

Dieser Auswärtssieg nach einem Achterbahn-Spiel war die Wiedergutmachung für die Hinspielniederlage und bewahrte Räckelwitz die Tabellenführung. In zwei Wochen kann Konkurrent Coblenz das mit zwei Heimsiegen ändern, ehe es am letzten Spieltag Anfang April in Löbau zum Showdown kommt. Dann treffen Coblenz und Räckelwitz auf den OSC. (me)

Viktoria: Marko Bresan, Milan Buder, Jan Büttner, Ludwig Eckert, Jurij Lippitsch, Marcel Rölke, Stephan Wenke.

