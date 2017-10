Zwei Verletzte bei Zusammenstoß

Pirna. An der Dresdner Straße schlugen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch eine Fensterscheibe am Gebäude eines Autohauses ein. Sie durchsuchten die Räume und stahlen eine Geldkassette sowie den Schlüssel für einen grauen Volvo V 60 Cross Country. Mit dem Schlüssel entwendeten sie schließlich den dazugehörigen ein Jahr alten Wagen. Der Wert Fahrzeuges beträgt rund 35000 Euro.

Wildunfall

Sebnitz.Ein Skoda Fahrerin 61) fuhr am Mittwoch, kurz vor 17.30 Uhr, von Sebnitz in Richtung Langburkersdorf. Als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn trat, kam es zum Zusammenstoß. Das Tier verendete noch an der Unfallstelle. Am Skoda entstand Schaden von etwa 1000 Euro.