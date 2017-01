Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall Zwei Fahrzeuge prallten am Montagnachmittag auf der S 172 zusammen. Dabei wurden zwei Personen verletzt.

Ein VW Polo und ein VW Passat prallten auf der S 172 zusammen.

Pirna. Zwei junge Frauen wurde am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Dresdner Straße/Fabrikstraße leicht verletzt.

Der 35-jährige Fahrer eines VW Passat kam von der Heidenauer Straße und wollte die Dresdner Straße (S 172) in Richtung Fabrikstraße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem VW Polo, der die S 172 aus Richtung Heidenau befuhr. Die 21-jährige Fahrerin des Polo und ihre 22-jährige Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 35-Jährige blieb unverletzt. Zudem entstand ein Sachschaden von rund 8 000 Euro an den Fahrzeugen. Der Verkehrsunfalldienst der Dresdner Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und fragt:

Wer hat den Unfall beobachtet?

Wer kann Angaben zur Ampelschaltung machen?

Wer kann Angaben zum Fahrverhalten der Beteiligten vor dem Zusammenstoß machen?

Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 entgegen. (szo)

