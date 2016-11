Einbrecher stiehlt Bargeld aus Kinderzimmer Görlitz. Ein unbekannter Täter ist am Dienstagnachmittag auf bisher nicht bekannte Weise in eine Wohnung in der Görlitzer Reichertstraße gelangt. Hier begab er sich unbemerkt in das Kinderzimmer der Wohnung, suchte nach Wertgegenständen und entwendete Bargeld. Nachdem der Täter das Haus verlassen hatte, wurde der Einbruch festgestellt und der Polizei gemeldet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall Sagar/Weißkeißel. Auf der S126 sind zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Ein 76-jähriger Fahrer eines Pkw Kia befuhr am Dienstagmittag die S 126 aus Richtung Sagar in Richtung Weißkeißel. Als er an der Kaupener Straße nach links abbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden Pkw. Der im Gegenverkehr befindliche BMW-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der eingetretene Gesamtsachschaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt. Der Fahrer des KIA und der 43-jährige Fahrer des BMW wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Kettensäge und Bohrmaschine aus Schuppen gestohlen. Herrnhut. Unbekannte Täter sind gewaltsam in einen Schuppen auf der Löbauer Straße im Ortsteil Strahwalde eingedrungen. Dabei wurden im Zeitraum zwischen Sonntagmittag und Dienstagvormittag wurden eine Kettensäge „Dolmar“ und eine Bohrmaschine „Bosch“ entwendet. Der Wert der gestohlenen Gegenstände beträgt etwa 350 Euro.