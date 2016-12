Zwei Verletzte bei Unfall in Wilthen Auf der Zittauer Straße fuhr am Donnerstagabend ein Auto gegen einen Sattelzug. Dann prallte er noch an ein anderes Auto.

In Wilthen gab es am frühen Donnerstagabend einen schweren Unfall. © Jens Kaczmarek

Bei einem Unfall am frühen Donnerstagabend in Wilthen sind sei Menschen verletzt worden. Laut Polizei war eine 66-Jährige gegen 16.30 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Zittauer Straße in Richtung Neukirch unterwegs und fuhr auf einen haltenden Sattelzug auf. Danach prallte das Heck des Wagens gegen einen entgegenkommenden Ford Fokus. Die Mercedes-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 29-Jährige am Steuer des Ford wurde leicht verletzt.

Die Feuerwehr kümmerte sich auslaufende Betriebsmittel aus den Unfallfahrzeugen. An denen entstand ein Schaden von etwa 20 000 Euro. Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Görlitz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Zittauer Straße war bis kurz vor 19 Uhr im Abschnitt zwischen Straße der Befreiung und An der Aue voll gesperrt. (szo)

