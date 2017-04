Zwei Verletzte bei Unfall in Görlitz Die Autos stießen auf der B 6 am Abzweig nach Könighufen zusammen.

© Symbolbild: dpa

Görlitz. Auf der B 6 in Görlitz kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Der 27-jährige Fahrer eines Golf war aus Richtung Autobahnabfahrt Görlitz unterwegs. Er wollte nach links in die Laubaner Straße Richtung Königshufen einbiegen. Vermutlich beachtete er ungenügend den ihm entgegenkommenden Ford und es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Der Fahrer des VW und der 48-jährige Fordfahrer verletzten sich und kamen ins Krankenhaus. Für beide Autos war ein Abschlepper nötig. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 22 000 Euro. (szo)

