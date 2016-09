Zwei Verletzte bei Unfall auf B 6 bei Reichenbach Die Bundesstraße musste am Freitagnachmittag für fast zwei Stunden gesperrt werden.

Die Unfallstelle am Freitag Nachmittag. © Danilo Dittrich

Reichenbach. Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der B 6 bei Reichenbach ein schwerer Verkehrsunfall. Offenbar fuhr ein Skoda einem VW Golf in dessen Fahrerseite. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden zwei Personen im Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Kameraden der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Sie wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Nähere Informationen zum Unfallgeschehen liegen laut Polizei bislang noch nicht vor.

Die Bundesstraße musste ab dem Unfallzeitpunkt, gegen 14.30 Uhr, bis 16.15 Uhr voll gesperrt werden. (szo)

