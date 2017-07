UPDATE Zwei Verletzte bei Unfall an der B175 Am Abzweig Naußlitz hat es gekracht. Notarzt und Rettungswagen waren im Einsatz.

Am Abzweig Naußlitz an der B 175 kam es Dienstagmorgen aufgrund eines Unfalls zu Behinderungen. © Maria Fricke

Am Abzweig Naußlitz an der Bundesstraße 175 kam es heute Morgen gegen 8 Uhr zu Behinderungen aufgrund eines Unfalls. Bei diesem sind drei Fahrzeuge beschädigt worden. Zwei standen direkt im Kreuzungsbereich Naußlitz, ein Transporter im Straßengraben an der B 175. Notarzt und Rettungswagen waren im Einsatz, um die Unfallbeteiligten zu versorgen. Nach ersten Erkenntnissen gab es mindestens eine verletzte Person.

Wie es zu der Kollision gekommen ist, ist noch unklar. Der Skoda, der mit am Abzweig Naußlitz stand, wies unter anderem Schäden an der rechten Hintertür auf. Ein weiteres Fahrzeug stand hinter dem Skoda. Es ist offenbar auf den Skoda aufgefahren. Der weiße Transporter an der B 175 hatte eine beschädigte Front.

Gegen 8.40 Uhr war die Unfallstelle weitestgehend beräumt. Die Polizei war vor Ort, um den Unfall aufzunehmen und den Verkehr entlang der Unfallstelle zu leiten. (DA/mf)

