Zwei Verletzte bei Unfall Ein Pkw fuhr in Neustadt auf eine Landmaschine auf. Der Schaden ist fünfstellig.

© Marko Förster

Auf der Berghausstraße in Neustadt ereignete sich am Sonnabendnachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden und hoher Sachschaden entstand. Auf der Straße fuhr ein 72-Jähriger mit einem VW Golf in Richtung Hohnstein. Dabei ist er auf eine vor ihm fahrende Landmaschine, einen Hoflader vom Typ Schäffer, aufgefahren. Anschließend schleuderte der Golf gegen eine Steintreppe.

Die 73-jährige Beifahrerin in dem Auto sowie der 43-jährige Landmaschinenfahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und ins Krankenhaus nach Sebnitz gebracht. Nach Angaben der Polizei entstand insgesamt Sachschaden von schätzungsweise 10 000 Euro. (mf)

