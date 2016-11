Zwei Verletzte bei Unfall Ein VW Touran hatte einem Toyota die Vorfahrt genommen.

Symbolbild

Löbau. Am Mittwochmorgen ist es in Löbau zu einem Verkehrsunfall gekommen. Das meldet die Polizeidirektion Görlitz im Polizeibericht von Donnerstag. Der 61-jährige Fahrer eines VW Touran befuhr die August-Bebel-Straße und wollte nach links auf die Äußere Bautzener Straße abbiegen. Dabei kollidierte der VW mit einem Toyota (Fahrerin 19), der die Vorfahrt hatte. Beide Autofahrer wurden leicht verletzt und kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 20 000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Bergung kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (szo)

