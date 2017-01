Zwei Verletzte bei Protest-Pyro In Leverkusen zünden Bayer-Ultras aus Unmut über eine Entscheidung der Stadt Böller und bengalische Feuer.

Vor dem Anpfiff der Partie zwischen Leverkusen und Mönchengladbach brennen Bayer-Fans Bengalos ab und zünden Böller – für mindestens zwei Menschen mit schmerzhaften Folgen. © dpa

Bislang war der Werksklub aufgrund des Fehlverhaltens seiner Fans kaum einmal negativ aufgefallen. Seit Samstag ist das anders – zum Missfallen der großen Mehrheit der 28 869 Fans in der Leverkusener BayArena. Mit einem gellenden Pfeifkonzert und „Ultras-raus“-Rufen quittierten sie den Pyrotechnik-Eklat vor dem Derby gegen Borussia Mönchengladbach.

Gedacht als Protest gegen das Verbot einer Choreografie durch die Stadt Leverkusen ging die Aktion gründlich in die Hose. Am Ende blieb nur allgemeines Kopfschütteln, denn zum einen wurde bei einer Bayer-Ordnerin ein Knalltrauma diagnostiziert. Zum anderen erlitt ein Kameramann der Deutschen Fußball Liga (DFL) durch einen Böller, der in unmittelbarer Nähe seines Fußes explodiert war, eine Verletzung und konnte nicht mehr weiterarbeiten. Er trat allerdings später eigenständig die Heimfahrt an. Bis Sonntagmorgen waren noch keine Anzeigen erstattet worden, allerdings konnte Meinolf Sprink, Direktor Fans/Soziales beim Werksklub, nicht ausschließen, dass noch Anzeige gegen unbekannt erstattet werde; die Ermittlungen gegen Ultras laufen.

Dabei war die Entscheidung der Stadt durchaus nachvollziehbar. Eine Blockfahne, die einem Brandschutz-Test unterzogen wurde, war offenbar ungeeignet. Die Stadt untersagte nach Rücksprache mit der Feuerwehr und unter Einbindung des Bauamtes schließlich die Choreographie. Bayer teilte die Entscheidung dem Fanclub Farbenstadtinferno am Freitag umgehend mit.

Bayer muss unterdessen mit einer Bestrafung durch das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) rechnen. Sollte es eine Geldstrafe für die Rheinländer geben, könnten die Verursacher in Regress genommen werden. „Es waren sehr unschöne Szenen. Das tut uns leid und ist uns unangenehm. So etwas darf nicht passieren“, sagte Bayer-Sportdirektor Rudi Völler. „Es hätte etwas Schlimmeres passieren können“, sagte Völler. „Ich hoffe, es war das erste und letzte Mal in unserem Stadion. Pyrotechnik ist gefährlicher als viele denken und deshalb nicht erlaubt.“ Trainer Roger Schmidt ergänzte nach dem Spiel bei Sky: „Das hat im Stadion nichts zu suchen. Das war wie ein Feuerwerk, ein großes Risiko für alle. Das ist sehr schade.“

Auch im Gladbacher Zuschauerblock waren im Übrigen nach dem Vorkommnis im Bayer-Fanbereich Böller noch vor Spielbeginn gezündet worden. (sid, mit dpa)

zur Startseite