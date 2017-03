Zwei Verletzte bei Motorradunfall Am Donnerstagabend kam es in Wehrsdorf zu einem schweren Unfall.

Die Polizei schaut sich den Unfallort genau an. © Jens Kaczmarek

Zu einem schweren Unfall ist es Donnerstagabend gegen 18.50 Uhr auf der B 98 in Wehrsdorf gekommen. Ein Motorrad war auf der Bundesstraße in Richtung Steinigtwolmsdorf unterwegs. Ein VW Caddy wollte aus der Ausfahrt einer Tankstelle auf die Straße in Richtung Tännicht abbiegen und übersah dabei vermutlich das Motorrad. Es kam zum Zusammenstoß. Der 19-jährige Motorradfahrer und seine 16-jährige Mitfahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Auf der Bundesstraße kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die genaue Unfallursache wird jetzt die Polizei ermitteln. (szo)

