Zwei Verletzte bei Kutschenunfall

Gegen Baum gefahren Sebnitz. In der Nacht zum Donnerstag war die Fahrerin (61) eines BMW auf der Verbindungsstraße zwischen Langburkersdorf und Sebnitz unterwegs. Etwa 200 Meter vor dem Ortseingang Sebnitz kam sie ausgangs einer Kurve von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Die 61-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro.

Alkoholfahrer gestoppt Heidenau. Am Mittwochvormittag kontrollierten Beamte des Polizeireviers Pirna einen Citroen auf dem Böhmischen Weg. Bei der Kontrolle des Fahrers (34) fiel den Polizisten Alkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Demnach hatte der 34-Jährige 1,32 Promille intus. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten und eine Blutentnahme veranlasst.

Dieb geschnappt Altenberg. Beamte des Polizeireviers Dippoldiswalde nahmen am Mittwoch einen Dieb (39) vorläufig fest. Der aus Tschechien stammende Mann war über eine offenstehende Hintertür in ein Wohnhaus an der Dresdner Straße eingedrungen.Der Täter durchsuchte die Räume und stahl eine Fotokamera sowie rund 120 Euro Bargeld. Im Zuge der Ermittlungen konnten Polizeibeamte den Tatverdächtigen in Kippsdorf ausfindig machen. Der Mann hatte dort die Nacht in seinem Wagen verbracht. In dem Auto fanden die Beamten die gestohlene Kamera.

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt Hermsdorf. Mittwochnachmittag ist ein Motorradfahrer (53) bei einem Verkehrsunfall auf der Rehefelder Straße schwer verletzt worden. Die Fahrerin (57) eines Fiat Panda war auf der Rehefelder Straße in Richtung Oberpöbel unterwegs und wollte nach links in den Stempelsternweg abbiegen. Dabei stieß sie mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer zusammen. Der 53-Jährige stürzte mit seiner Honda und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Mann kam umgehend in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 15000 Euro.

Kind bei Unfall verletzt Freital. Am Mittwochmittag ist ein Mädchen (9 Jahre) auf der Wilsdruffer Straße in Freital-Zauckerode von einem Auto erfasst und dabei verletzt worden. Ein 83-Jähriger war mit seinem Mercedes auf der Wilsdruffer Straße in Richtung Kesselsdorf unterwegs. In Höhe der Zufahrt zum Kaufland rannte das Mädchen plötzlich über die Straße und stieß mit dem Mercedes zusammen, schildert die Polizeidirektion Dresden. Die Neunjährige erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.