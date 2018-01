Zwei Verletzte bei Kreuzungs-Kollision In Freital stoßen zwei Pkws zusammen. Zeugen sollen den Unfallhergang aufklären helfen.

© Marko Förster

Freital. Am Sonnabendmorgen ereignete sich in Freital ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Kraftfahrer verletzt wurden. Der Fahrer (66) eines Pkw Renault befuhr die Dresdner Straße aus Richtung

Potschappel kommend in Richtung Deuben. Zeitgleich befuhr der Fahrer (41) eines Smart Coupé die Lutherstraße und hatte die Absicht die Dresdner Straße in Richtung Burgker Straße zu überqueren. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, die danach an ein Geländer prallten. Die Fahrer, die beide angaben bei „Grün“ in die Kreuzung gefahren zu sein, wurden leicht verletzt. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von 5 000 Euro. (szo)

Hinweise zum Unfallhergang und dem Fahrverhalten der Beteiligten nehmen das Polizeirevier Freital und die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 entgegen.

