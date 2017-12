Zwei Verletzte bei Autounfall Ein Ford schleuderte zwischen Tharandt und Edle Krone gehen eine Säule und ein Geländer.

© Symbolbild Marko Förster

Tharandt. Am Dienstag, gegen 14.30 Uhr, war ein 80-Jähriger mit einem Ford Fiesta auf der S 192 zwischen Edle Krone und Tharandt unterwegs. In einer Kurve kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Wagen gegen eine Mauersäule. Danach wurde der Ford noch gegen ein Geländer geschleudert, informiert die Polizei. Der Senior erlitt schwere Verletzungen. Seine Beifahrerin (72) trug leichte Verletzungen davon. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von 4 700 Euro. (szo)

