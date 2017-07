Zwei Verletzte auf der B 169 Bei Überqueren der Bundesstraße übersieht ein Mercedesfahrer einen Peugeot. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto gegen die Leuchttafel der Tankstelle geschleudert.

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 169 wurden zwei Autofahrer verletzt. Laut Polizeiangaben beabsichtigte der Fahrer eines Mercedes gegen 5.55 Uhr auf der Straße An der Borntelle, die B 169 gerade in Richtung einer Tankstelle zu überqueren. Dabei übersah er offenbar einen in Richtung Gröditz fahrenden Peugeot. Durch den Zusammenstoß wurde der Peugeot gegen die Leuchttafel der Tankstelle geschleudert. Dabei wurde der 28-Jährige so schwer verletzt, dass er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Mercedes-Fahrer verletzte sich leicht, auch er kam in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden wurde auf rund 11000 Euro geschätzt. (SZ)

Weitere Meldungen aus dem Polizeibericht zurück 1 von 2 weiter Missglücktes Überholmanöver endete glimpflich Ebersbach. Am Donnerstagnachmittag war ein 33-Jähriger mit einem VW Golf auf der Ortsverbindungsstraße aus Richtung Mühlbach/Cunnersdorf in Richtung Freitelsdorf unterwegs. Dabei überholte er einen Traktor mit zwei Anhängern. Als er noch neben dem Traktor war, kam ihm ein Seat entgegen. Die junge Fahrerin reagierte geistesgegenwärtig und wich nach rechts auf ein Feld aus. Sie konnte dadurch einen Zusammenstoß und damit verbundene Personenschäden verhindern. Somit ist lediglich ein Sachschaden von rund 500 Euro zu beklagen. Zeugen nach Unfall an der A13 gesucht Thiendorf. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmittag an der Autobahnabfahrt Thiendorf auf der B 98 ereignete. Der Fahrer eines schwarzen Ford S-Max war von der Autobahn 13 aus Richtung Dresden kommend abgefahren und musste zunächst an der Kreuzung zur B 98 an der roten Ampel warten. Als er bei Grün schließlich losfuhr, kam es auf der Kreuzung zum Zusammenstoß mit einem Motorrad BMW, welches links neben ihm fuhr und die B 98 überqueren wollte. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden summiert sich jedoch auf rund 11.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Fahrverhalten der Beteiligten machen können, sich zu melden. Hinweise nehmen das Polizeirevier Großenhain oder die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen.

