Zwei verkaufsoffene Sonntage In Glashütte dürfen Geschäfte in diesem Jahr zweimal sonntags öffnen. Mehr Bedarf sieht der Stadtrat nicht.

Zum Stadtfest und zum Weihnachtsmarkt dürfen die Läden in Glashütte öffnen. © Uwe Soeder

Die Geschäfte in Glashütte werden in diesem Jahr zweimal auch sonntags öffnen können. Darauf hat sich der Glashütter Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung verständigt. Demnach können Ladenbetreiber ihre Geschäfte am 14. Mai öffnen. An diesem Sonntag findet die Antik-Uhren-Börse des Deutschen Uhrenmuseums Glashütte statt. Die Stadt nimmt das zum Anlass, um ein kleines Stadtfest unter dem Titel „Glashütter ErlebnisZeit“ zu organisieren. Das zweite Mal werden die Geschäfte am 3. Dezember öffnen. An jenem Sonntag findet der Weihnachtsmarkt in Glashütte statt.

Für weitere Anlässe sei kein Bedarf an Sonntagsöffnungen angemeldet worden. Auf eine Abfrage der Stadt habe es keine Reaktionen gegeben, erklärte Bürgermeister Markus Dreßler (CDU). Glashütte kann vier verkaufsoffene Sonntage erlauben. Darüber hinaus könnte der Stadtrat noch einen weiteren verkaufsoffenen Sonntag für ein bestimmtes Gebiet ausweisen. Dafür müsste es einen Grund geben. (SZ/mb)

zur Startseite