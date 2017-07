Zwei Varianten für Panorama-Radweg Vermessen wurde die Strecke zwischen Sebnitz und Bad Schandau bereits. Noch sind einige Hürden zu nehmen.

Auf der Staatsstraße S 154 zwischen Lichtenhain und Mittelndorf leben Radfahrer bisher gefährlich. Ein neuer Radweg soll das ändern und mehr Touristen anziehen. © Dirk Zschiedrich

Die Pläne für einen durchgehenden Radweg entlang der Panoramastraße durch die Dörfer Lichtenhain, Mittelndorf und Altendorf werden konkreter. Nachdem im vergangenen Frühjahr die Vermessungstrupps entlang der Strecke unterwegs waren, um Daten für eine Untersuchung zu sammeln, gibt es nun erste Ergebnisse. Das beauftragte Ingenieurbüro hat eine Voruntersuchung mit einem Variantenvergleich vorgelegt, wie die Stadtverwaltung Sebnitz mitteilt. Die beiden darin präsentierten Varianten der Trasse führen einmal rechts und einmal links entlang der Staatsstraße S 154. Innerhalb der Ortslagen sollen die Radfahrer aufgrund der eingeschränkten Platzverhältnisse allerdings weiter die Hauptverkehrsstraße nutzen.

Welche der beiden Trassen favorisiert wird, ist noch nicht entschieden. Noch im Spätsommer soll dazu eine Beratung mit allen beteiligten Behörden stattfinden. Die endgültige Variante, die in die weiteren Planungsphasen geht, wird dann festgelegt, nachdem alle Behörden ihre Stellungnahmen abgegeben haben, erklärt Isabel Siebert, Sprecherin des Landesamts für Straßenbau und Verkehr. Aufgrund der zu beachtenden Umweltfragen werde mit großer Wahrscheinlichkeit ein Planfeststellungsverfahren notwendig – was viel Zeit kostet. Auch die Grundstückfragen sind noch zu klären. Ob innerorts Radstreifen auf der Fahrbahn markiert werden, steht aktuell auch noch nicht fest. Das richte sich nach der vorherrschenden Verkehrsstärke, der Geschwindigkeit sowie der Fahrbahnbreite, erklärt Sprecherin Isabel Siebert.

In den Rathäusern von Sebnitz und Bad Schandau geht man von einer Realisierung innerhalb der kommenden fünf Jahre aus. „Die neue Verbindung schafft eine attraktive Alternative zum Elberadweg und bindet die Panoramadörfer Lichtenhain, Mittelndorf und Altendorf optimal an das Radwegenetz an. Davon wird der Tourismus profitieren“, sagt Sebnitz’ Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU). Der Radtourismus nehme ständig zu. Die Verantwortung für den Bau liegt beim Freistaat Sachsen. Er hatte die in der Region seit Langem gewünschte Verbindung im vergangenen Jahr in sein 100-Kilometer-Radwegeprogramm aufgenommen. Alle darin enthaltenen Wege sollen bis 2025 umgesetzt werden. Einmal fertiggestellt, soll der neue Radweg von Bad Schandau, Zauke, bis zum Ortsende von Lichtenhain führen.

In Lichtenhain ist der Anschluss schon fertig. Über den kürzlich instand gesetzten Abschnitt der Hohen Straße gelangen Radfahrer bis nach Hertigswalde. In Zukunft soll die Radstrecke vom Hochbehälter Morgenröte zum Gasthaus Waldhaus und von dort bis ins tschechische Tomásov (Thomasdorf) verlängert werden. Damit wäre die Verbindung an das Wegenetz in Tschechien hergestellt.

