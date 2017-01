Zwei Unternehmen in einem Gebäude Die Geschäftsräume im Haus Nummer 8 auf dem Markt werden wieder genutzt. Eine Finanzagentur und eine Kanzlei sind eingezogen.

Claudia Piasecki hat ihre Kanzlei im Haus Nummer 8 am Markt eingerichtet. Ihr Mann Mario Piasecki hat sein Büro ebenfalls hier. © André Braun

Früher holte Mario Piasecki beim Handball Punkte. Heute punktet der Finanz- und Versicherungsberater mit einem Rundumservice. Mario Piasecki und seine Frau Rechtsanwältin Claudia Piasecki haben sich entschlossen, ihre Unternehmen in den Gewerberäumen am Markt Nummer 8 anzusiedeln. „Wir haben lange gesucht, bis wir die passenden Räume fanden. Jetzt ist alles optimal gelöst“, so Claudia Piasecki. Ihr Mann wollte wieder in seiner Heimatstadt arbeiten. Hier hat er die Familie, Freunde und Bekannte. „Und hier habe ich trainiert“, ergänzt Mario Piasecki. Mit 13 Jahren ging er zur Sportschule nach Leipzig, spielte Handball in der ersten und zweiten Bundesliga. Dann musste er sich zwischen dem Sport und der Arbeit entscheiden. 1994 kam er zurück in seine Heimatstadt und führte über viele Jahre eine Versicherungsagentur in Colditz.

Seit 2015 hat Mario Piasecki einen Maklerbetrieb. Er berät seine Kunden und gibt Empfehlungen zum Sicherheitsschutz. „Mein Anspruch ist es, dass dieser zum Kunden passen muss. Deshalb gibt es ein erstes Gespräch, in dem es um die persönliche Situation geht“, so der Finanz- und Versicherungsmakler. Er setzt auf eine ganzheitliche Beratung, sodass es nicht nur um die Versicherungen, sondern auch um die Rente und alles, was dazugehört, geht. „Ich bin seit 21 Jahren in der Branche. Durch meine Unabhängigkeit von den Gesellschaften stehen viele Wege offen. Ich berate. Entscheiden muss der Kunde“, sagte Mario Piasecki.

Obwohl er und seine Frau, Rechtsanwältin Claudia Piasecki, unabhängige Unternehmen führen, arbeiten sie, wenn es vom Kunden gewünscht wird, zusammen. „Auch das ist eine persönliche Entscheidung, die jeder für sich trifft“, so Claudia Piasecki. Sie stammt aus Hoyerswerda und hat an der Technischen Universität in Dresden studiert. Ihr Referendariat absolvierte sie am Landgericht Chemnitz. Im Juli vergangenen Jahres entschied sie sich, eine Kanzlei zu eröffnen.

Claudia Piasecki hat nach eigenen Angaben ein absolutes Faible für das Steuerrecht. „Das Thema, mit dem ich mich seit dem Jahr 2008 beschäftige, begeistert mich. Ich biete an, Steuererklärungen anzufertigen und die Mandanten bei Finanzrechtsstreitigkeiten zu vertreten“, so die Wahl-Harthaerin. Außerdem bietet Claudia Piasecki Finanz- und Lohnbuchhaltung sowie die Erstellung des Jahresabschlusses an. Damit schließt sich der Kreis zur gesamtheitlichen Finanzberatung, die Mario Piasecki anbietet. Aber auch haushalte, die überschuldet sind und kurz vor der Insolvenz stehen, können sich an Claudia und Mario Piasecki wenden.

Grundsätzlich nimmt Claudia Piasecki Mandaten für die gesamte Bandbreite der Rechtsstreitigkeiten an. „Zu meiner bisherigen Tätigkeit, dem Insolvenzrecht, gibt es viele Berührungspunkte“, so die Rechtsanwältin. Sie nennt zum Beispiel das Straf-, Arbeits-, Familien- und Scheidungsrecht. „Das Strafrecht ist sehr interessant. Während des Referendariats habe ich auch bei der Staatsanwaltschaft gearbeitet“, so Claudia Piasecki. „Es ist schön und ein gutes Gefühl, wenn wir Leuten helfen können. Das betrifft sowohl Privat- als auch Firmenkunden“, sind sich die beiden einig. Sie fühlen sich wohl in ihren neuen Geschäftsräumen und haben einen Arbeitsplatz geschaffen.

