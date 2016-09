Zwei Unfälle und ein Einbruch

© Symbolbild/ dpa

In den letzten Tagen war die Polizei mehrfach in der Region im Einsatz. In Neustadt und Stolpen wegen Unfällen und an der Kiesgrube Wilschdorf wegen eines Einbruchs. Details im Polizeibericht.

Polizeibericht vom Mittwoch zurück 1 von 3 weiter Zwei Container aufgebrochen Dürrröhrsdorf-Dittersbach. Unbekannte brachen zwischen Montagabend und Dienstagmorgen zwei Container an der Kiesgrube Wilschdorf auf und stahlen daraus Werkzeugkisten, eine elektrische Dieselpumpe sowie zehn Euro Bargeld. Abschließende Schadensangaben liegen noch nicht vor. Zusammenstoß zweier Autos Stolpen. Die Fahrerin (65) eines VW Golf befuhr Dienstagnachmittag die Schützenhausstraße und wollte an der Bischofswerdaer Straße nach links abbiegen. Dabei stieß sie mit einem VW Golf (Fahrerin 53) zusammen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Hoher Schaden bei Kollision Neustadt. Ein Volvo (Fahrer 47) war Dienstagabend auf der Struvestraße unterwegs. Beim Überqueren der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße kollidierte der 47-Jährige mit einem Renault (Fahrer 20). Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich insgesamt auf etwa 10.000 Euro.

zur Startseite