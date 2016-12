Zwei Unfälle und ein dreister Klau

Bautzen. Vier Personen sind bei einem Unfall verletzt worden, der sich Freitagnachmittag in Bautzen ereignet hat. Ein 45-Jähriger war mit einem Chrysler stadtauswärts auf der Neustädter Straße unterwegs. Er bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende Mitsubishi an einer Engstelle halten musste, und fuhr auf. Während er unversehrt blieb, erlitten alle vier Insassen des Mitsubishi Verletzungen, darunter auch zwei siebenjährige Kinder. Ein Alkoholtest ergab bei dem Chrysler-Fahrer einen Wert von 0,76 Promille. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 15500 Euro.

Schmölln-Putzkau. Auf der Umgehungsstraße nahe Putzkau hat sich Freitagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Eine aus Richtung Rammenau kommende Polo-Fahrerin wollte am Abzweig nach Putzkau nach links abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines entgegenkommenden VW Tiguan. Sie und der 56-jährige VW-Fahrer mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 15000 Euro geschätzt.

Einbrecher fleddern Weihnachtsgeschenke

Bretnig-Hauswalde. In ein Einfamilienhaus in der Bretniger Nordstraße ist in der Nacht zu Freitag eingebrochen worden. Die Täter hebelten dazu ein Kellerfenster auf und durchsuchten die Räume in der unteren Etage. Hier fanden sie ein Portemonnaie, aus dem sie 250 Euro nahmen. Bereits eingepackte Weihnachtsgeschenke wurden geöffnet und daraus Süßigkeiten und Kleidung entnommen. Der Wert der Beute und der angerichtete Schaden werden auf je 500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.