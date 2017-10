Zwei Unfälle und drei Verletzte auf der A 4 Am Sonntag hat es auf der Autobahn 4 gleich zweimal gekracht. Die entstandenen Schäden belaufen sich auf mehrere zehntausend Euro.

Bei zwei Unfällen auf der Autobahn 4 sind am Sonntag mehrere Menschen verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Montagmittag mitteilte, ereignete sich gegen 13 Uhr der erste Unfall in Höhe der Anschlussstelle Hainichen. Dort war ein 74-jähriger Seat-Fahrer auf einen verkehrsbedingt bremsenden Peugeot aufgefahren. Durch den Aufprall wurden der Seat-Fahrer und seine gleichaltrige Mitfahrerin schwer sowie eine Mitfahrerin des Peugeots leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 10 000 Euro.

Wenige Stunden später krachte es erneut. Gegen 16 Uhr geriet der 36 Jahre alte Fahrer eines Fords, der in Richtung Dresden unterwegs war, etwa zwei Kilometer nach der Anschlussstelle Chemnitz-Glösa ins Schleudern und kollidierte mit einem VW. Der Volkswagen schleuderte durch den Anstoß noch gegen einen weiteren VW. Verletzt wurde bei diesem Unfall glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 18 000 Euro. (DA)

