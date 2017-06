Zwei Unfälle in kurzer Zeit

Unbekannte stehlen Bauscheinwerfer Neu-Krauscha. Unbekannte sind in der Nacht zum Montagin Neu-Krauscha auf einen fünf Meter hohen Holzmast am Tannenweg geklettert, durchtrennten die Kabel und stahlen zwei Bauscheinwerfer im Wert von circa 200 Euro.

Diebe plündern Gartenlaube Görlitz. Diebe haben in der Nacht zum Montag in Görlitz ihr Unwesen getrieben. Die Unbekannten drangen in eine Gartenlaube an der Girbigsdorfer Straße ein und entwendeten neben Spirituosen und Kaffee einen Winkelschleifer und eine Stichsäge der Firma Bosch sowie einen Akkuschrauber der Firma Meister. Das teilt die Polizei mit. Den Schaden bezifferte der Eigentümer mit etwa 100 Euro. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Ehemaliger Kindergarten brennt Neugersdorf. Ein Brand ist am Montagnachmittag in Neugersdorf in einem leer stehenden Gebäude - ehemals Kindergarten - Am Bahnhof ausgebrochen. Die Feuerwehren Ebersbach, Neugersdorf und Seifhennersdorf waren mit sechs Fahrzeugen und 30 Kameraden im Einsatz und löschten die Flammen. Warum das Feuer ausgebrochen ist, wird Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein. Ein Brandursachenermittler hat sich am Dienstag vor Ort ein Bild gemacht. Der am Haus entstandene Schaden konnte noch nicht beziffert werden.

Opferstock aufgebrochen Zittau. Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in Zittau auf ein Kirchengelände an der Weberstraße eingedrungen. Die Täter durchwühlten ein Nebengebäude sowie einen Büroraum und entwendeten ein Kupferrohr. Außerdem brachen die Diebe einen Opferstock auf und entwendeten dessen Inhalt. Der Sachschaden beträgt rund 1400 Euro. Der Stehlschaden konnte noch nicht genau beziffert werden.

Schwerer Unfall an der Bergkuppe Großschönau. Ein schwerer Verkehrsunfall ist am Montagvormittag in Großschönau passiert. Ein 89-Jähriger befuhr mit seinem Nissan die Spitzkunnersdorfer Straße und überholte an einer Bergkuppe, trotz Sperrlinie und Rechtskurve, einen vor ihm fahrenden Wagen. Ein entgegenkommender Audi-Fahrer versuchte dem Fahrzeug nach rechts auszuweichen, konnteeinen Zusammenstoß aber nicht verhindern. Sein Wagen kollidierte mit dem Nissan und schleuderte anschließend gegen ein Verkehrszeichen und in den Straßengraben. Beide Fahrer verletzten sich bei dem Unfall schwer. Ein Krankenwagen brachte sie in Kliniken. An den Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20000 Euro. Abschleppwagen nahmen die beiden Wagen an den Haken.

Autodiebe entwenden VW Tiguan Bad Muskau. Unbekannte haben in der Nacht zum Montag in Bad Muskau einen schwarzen VW Tiguan entwendet. Der etwa fünf Jahre alte Wagen mit den amtlichen Kennzeichen NR G 859 befand sich an der Straße Bauhof. Den Zeitwert des Pkw schätzte der Eigentümer auf rund 18.000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Fahrzeug wird international gefahndet.