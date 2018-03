Zwei Trauerhallen ohne Nutzung Von insgesamt fünf Häuschen in Gröditz wird nur ein einziges genutzt.

Die Trauerhalle auf dem Friedhof in Nieska wurde nicht ein einziges Mal genutzt. © Eric Weser

Gröditz. Fünf Trauerhallen hat Gröditz, oft genutzt wird davon aber nur eine. 78 Mal – also im Schnitt alle fünf Tage im Jahr – wurde das Gebäude auf dem Friedhof Wainsdorfer in Anspruch genommen. Nicht ein einziges Mal waren die kommunalen Trauerhallen auf den Friedhöfen in Nieska und Schweinfurth im Jahr 2017 benutzt worden.

Das geht aus Angaben der Stadt Gröditz auf eine SZ-Anfrage hervor. Die stark baufällige Trauerhalle in Nauwalde (SZ berichtete) wurde während des vergangenen Jahres dreimal beansprucht, das Gebäude auf dem Reppiser Friedhof sieben Mal. (SZ/ewe)

