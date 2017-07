Zwei Tote nach Unfall in Gröditz In Nieska sind am Montag ein Radfahrer und ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der Grund für den schweren Unfall war offenbar überhöhte Geschwindigkeit.

Bei einem schweren Unfall mit einem Fahrrad- und einem Kradfahrer in Gröditz sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die beiden Männer waren am Montagabend gegen 20 Uhr auf der Staatsstraße 89 im Ortsteil Nieska unterwegs, wie die Polizei in Dresden am Dienstag sagte. Den Angaben nach war der 38-jährige Mann auf seinem Motorrad vermutlich zu schnell gefahren. Etwa 300 Meter vor dem Ortseingang kam es zum Zusammenstoß mit dem 35 Jahre alten Radfahrer, beide Männer stürzten.

Der Aufprall war laut Polizei so heftig, dass Splitter der Fahrzeuge bis zu 250 Meter weit flogen. Die Fahrer verletzten sich schwer, sie starben noch am Unfallort. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar. Am Dienstag sollten weitere Spuren dazu ausgewertet werden, hieß es bei der Polizei. Außerdem suchen die Beamten Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351/4832233 entgegen.

Vier Schwerverletzte auf der B101

Es war bereits der zweite schwere Unfall in dieser Woche im Landkreis Meißen. Bereits am Montagvormittag kam es auf der B 101 in Großenhain zu einem schweren Verkehrsunfall mit vier Schwerverletzten. Am Abzweig nach Skaup wollte der Fahrer eines VW Golf (27) vermutlich nach links auf die B 101 auffahren. Dabei stieß er mit einem in Richtung Elsterwerda fahrenden VW Passat zusammen. Dieser wurde gegen einen entgegenkommenden Ford Mondeo geschleudert. Anschließend überschlug sich der Passat im Straßengraben. Die 34-jährige Passatfahrerin sowie ein Mädchen (8) und ein Junge (11) in ihrem Fahrzeug sowie der Golffahrer erlitten schwere Verletzungen. Das achtjährige Mädchen musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. (SZ/mit dpa)

