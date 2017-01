Zwei Tote bei Brand in Gaußig Am frühen Dienstagmorgen brach in einem Wohnhaus Feuer aus. Ein Ehepaar kam ums Leben.

Ein Brand in Gaußig hat zwei Opfer gefordert. © Rico Löb

Tragisches Unglück am frühen Dienstagmorgen in Günthersdorf bei Gaußig: Bei einem Brand in einem Wohnhaus an der Zockauer Straße sind zwei Menschen ums Leben gekommen.

Gegen 4.40 Uhr alarmierten Zeugen die Feuerwehr. Die Freiwilligen Wehren aller umliegenden Ortschaften waren mit Unterstützung der Berufsfeuerwehr Bautzen mit mehr als 60 Kameraden im Einsatz. Sie löschten die Flammen, die zwischenzeitlich auch aus dem Dach des Wohnhauses schlugen. Während des Einsatzes bargen die Retter die Leichname eines 86-jährigen Mannes und seiner fünf Jahre älteren Frau. Für das allein lebende Ehepaar kam jede Hilfe zu spät.

Die Ursache des Feuers ist unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Brandursachenermittler wird in dem Gebäude seine Untersuchungen führen. (szo)

