Zwei Tote bei Brand in Gaußig Am frühen Dienstagmorgen brach in einem Wohnhaus Feuer aus. Die Identität der Opfer ist noch nicht geklärt.

Ein Brand in Gaußig hat zwei Opfer gefordert. © Rico Löb

Tragisches Unglück am frühen Dienstagmorgen in Gaußig: Bei einem Brand in einem Wohnhaus an der Zockauer Straße sind zwei Menschen ums Leben gekommen.

Laut Polizei fanden die Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten zunächst eine, später eine zweite leblose Person. Ob es sich dabei um das ältere Ehepaar handelt, das in dem Haus lebte, ist noch nicht geklärt, betonte Polizeisprecher Thomas Knaup.

Derzeit dauern die Löscharbeiten noch an. Sobald die Feuerwehr den Unglücksort freigibt, beginnt die Arbeit der Kriminalpolizei. Neben der Identität der beiden Toten ist dann die Brandursache zu klären. (szo)

