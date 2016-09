Zwei Tore reichen Budissa nicht Einwechsler Toni Barnickel trifft gegen Hertha BSC II zweimal ins Schwarze, aber die Hauptstädter gehen als 3:2-Sieger vom Platz.

Kurz vor der Halbzeitpause köpft Tobias Eisele zum 3:0 für die Hertha-Bubis ein. Budissas Schlussmann Marek Große ist machtlos. Die Partie war damit schon nach 45 Minuten entschieden. © Torsten Zettl

Gäbe es Punkte für Engagement und Überlebenswillen, dann hätten die Budissen Sonntagnachmittag zumindest einen Zähler auf der Müllerwiese verdient gehabt. Aber am Ende stand ein 2:3 (0:3) gegen Herthas Bundesliga-Reserve an der Anzeigetafel und damit die fünfte Niederlage im siebenten Saisonspiel.

„Kompakt verteidigen und schnell im Umkehrspiel. Wir haben Hertha am Bildschirm analysiert und wissen, worauf es ankommen wird“, hatte Budissas Cheftrainer Reimund Linkert vor der Partie gegen die als Tabellenzweiter angereisten Hauptstädter verlauten lassen. Und: „Mit der Punkteausbeute nach sechs Spieltagen sind wir nicht zufrieden. In der verjüngten Mannschaft steckt mehr Potenzial als es die Liga-Ergebnisse ausdrücken. Reserven haben wir vor allem im Nutzen der eigenen Chancen, da müssen wir uns steigern.“

Alle guten Vorsätze waren nach sechs Minuten über den Haufen geworfen, denn Dominic Pelivan brachte nach Zuspiel von Owusu die Herthaner mit 1:0 in Führung. Bitter für die Bautzener, die zuvor durch den jungen Max Hermann (4.) sowie Franz Pfanne (5./gehalten) zwei richtig gute Offensivaktionen zu verzeichnen hatten. Der frühe Rückstand sorgte aber für Unsicherheit in den Reihen der Spreestädter, die Owusu aber nicht nutzen konnte (14.). Auf der Gegenseite versuchte sich Paul Milde (16.), während der Kopfball von Pfanne die Torumrahmung streifte (22.).

Der Ex-Dynamo stand auch in der 24. Minute im Mittelpunkt. Sein Strafraumfoul an Eisele ahndete Schiedsrichter Steven Greif (Westhausen) mit Strafstoß. Marcus Mlynikowski ließ Budissas Keeper Marek Große keine Abwehrchance. Bis zur Pause mühten sich die Gastgeber um den Anschlusstreffer, aber die Durchschlagskraft ließ viele Wünsche offen. Dagegen fühlten sich die wieselflinken Berliner mit ihrem Zwei-Tore-Vorsprung pudelwohl. Kohls Distantzschuss verfehlte zwar das Tor (36.), aber kurz vor dem Pausenpfiff erhöhten die Gäste sogar auf 3:0. Diesmal war Fabian Eisele nach einem Eckball mit dem Kopf zur Stelle. Beeindruckend, mit welcher Effektivität die Herthaner ihre Möglichkeiten verwerteten. Die Budissen dachten indes beim Gang in die Kabine sicher nur noch daran, wie sie die zweiten 45 Minuten möglichst ungeschoren überstehen könnten.

Martin Hoßmang sieht Gelb-Rot

Trainer Linkert wechselte zur Pause nicht aus, was überraschte. Immerhin gab es sofort ein Lebenszeichen der Hausherren, aber Josef Müller konnte seine lukrative Chance nicht zum ersten Treffer für Bautzen nutzen (49.). Budissa versuchte zunächst alles, um den Rückstand zu verkürzen. Hermann scheiterte aber mit einem Kopfball ebenso wie Tobias Heppner, dessen 22-m-Schuss der Berliner Torhüter Brüggemeier parierte (57.). Auch Christoph Klippel versuchte sich mit einem Distanzschuss, verfehlte aber das Berliner Gehäuse (63.). Fünf Minuten später war die Partie für Martin Hoßmang gelaufen. Der 30-Jährige, bereits verwarnt, kommentierte eine Schiedsrichter-Entscheidung (Freistoß für Hertha II) zu lautstark – und sah Gelb-Rot.

In Unterzahl war die Ausgangslage für Budissa nun eigentlich tatsächlich hoffnungslos, dennoch beeindruckte es, wie die Bautzener um den Ehrentreffer kämpften. In der 85. Minute wurde das Engagement auch belohnt. Toni Barnickel zog aus rund 20 Metern ab und das Leder landete im rechten unteren Eck (85.). In der Nachspielzeit gelang dem 19-Jährigen sogar sein zweiter Treffer. Brüggemeier konnte den Ball nach Müllers Schuss nicht festhalten und Barnickel staubte zum 2:3-Endstand ab.

Reimund Linkert analysierte: „Berlin hat das im ersten Abschnitt sehr gut gemacht. Uns war klar, dass wir spielerisch unterlegen sind, daher hatten wir einen Plan. Der wurde allerdings durch das 0:1 frühzeitig hinfällig. Durch leichte Fehler lagen wir zur Pause 0:3 hinten, obwohl wir auch drei Tore hätten machen können.“ Zum Kabinengespräch mit seinem Schützlingen sagte Linkert: „Wir wollten dem Publikum zeigen, dass wir eine Mannschaft sind und nicht auseinanderbrechen. Das ist uns gelungen. Ich bin stolz auf die Truppe, die viel Moral bewiesen und bestätigt hat, dass dieses Team funktioniert. Darauf müssen wir aufbauen, natürlich weiß ich, dass wir dringend Punkte brauchen.“

Jenas Siegesserie hält weiter an

Im vermeintlichen Spitzenspiel des Tages trafen Spitzenreiter Carl Zeiss Jena und der Berliner AK aufeinander (3:0). Die Hauptstädter hatten bereits vor der Partie im Abbe-Sportfeld neun Zähler Rückstand auf die Thüringer. Vor 3 137 Zuschauern trafen Bock (11.), Eckardt (46.) und Starke (90.) ins Schwarze. Der FC Oberlausitz feierte ohne Neuzugang Robert Koch einen bemerkenswerten 2:0-Erfolg bei Viktoria Berlin. Für die Gastgeber war es die erste Niederlage in dieser Serie. Vor 436 Zuschauern erzielten Oliver Merkel (8.) und Jordi Vidal (76.) die Treffer. Mit nunmehr neun Zählern hat sich der FCO ans Mittelfeld herangearbeitet. Souverän meisterte Ex-Drittligist FC Energie Cottbus die Auswärtshürde in Auerbach (4:0) und scheint nun in der 4. Liga angekommen zu sein. Baude (12.), Viteritti per Foulelfmeter (40.), Förster (60.) und Ziegenbein (75.) erzielten die Tore. Schweren Zeiten geht Wacker Nordhausen entgegen. Nach der 0:5-Heimpleite gegen Viktoria Berlin verloren die Südharzer beim BFC Dynamo mit 0:3 (0:3). Der Stuhl von Wacker-Coach Joe Albersinger dürfte bereits beträchtlich wackeln.

Budissa spielte mit: Budissa: Große - Kolan, Patka, Klippel, Heppner - Hoßmang, Pfanne (80. Baudis) - Milde, Müller, Hänsch (77. Barnickel) - Hermann (76. Barth).

