Zwei Tickets für die DM

Bei der Ostdeutschen Meisterschaft im Kanuslalom in Spremberg waren unter den fast 300 Teilnehmern aus 18 Vereinen auch Aktive des Coswiger Kanu-Vereins dabei. Bei dem Kräftemessen ging es auf einer anspruchsvollen Strecke auf der Spree unter anderem um die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften im Sommer. Im Herren-K1-Rennen zeigte Florian Vogel zwei solide Läufe und erreichte damit einen 9. Platz. Die beiden Junioren-Fahrer Michael Kindler und Linda Lázár fanden sich nach zwei technisch guten Rennen auf den Plätzen 7 und 5 wieder. Die drei Sportler verpassten dabei ganz knapp die Qualifikation.

Steven Lindner startete im größten Rennen des Tages bei den Schülern A im K1. Im 2. Lauf konnte er die Tipps der Trainer fahrtechnisch umsetzen und wurde mit einer Platzierung im Mittelfeld belohnt. Felix Sachers (Schüler B) fuhr im K1 zwei beherzte Läufe und wurde sehr guter Sechster. Im C1 wurde er mit dem Vizemeistertitel belohnt. Mit diesen Platzierungen hat sich Felix gleich zwei Tickets für die Teilnahme an den Deutschen Schülermeisterschaften Anfang Juni in Bad Kreuznach gesichert. (AS)

