„Zwei teure Beratungsunternehmen – und keine besseren Vorschläge?“ Die Debatte zum Kreishaushalt und den geplanten Einschnitten im Landkreis geht im Internet weiter. Auch die AfD meldet sich.

Viele SZ-Leser kommentieren im Internet das geplante Haushaltskonzept der Kreisverwaltung. Mancher versteht nicht, warum der Landkreis sparen muss, obwohl Bund und Freistaat Millionenüberschüsse in ihren Jahresbilanzen ausweisen. Meistdiskutiertes Thema sind die von einem Beratungsunternehmen vorgeschlagenen Erhöhungen der Preise bei der Schülerbeförderung. Hier kommen einige Facebook-Kommentatoren zu Wort.

Barbara Wind schreibt beispielsweise: „Na klar, wie immer. Fangt bei den Kleinen und Schwächsten an und überall dort, wo eigentlich aufgestockt werden müsste.“ Mandy Schöne schreibt: „Jedes Kind würde bestimmt auch lieber in die Schule laufen. Aber da die Schule so weitläufig ist, bleibt doch keine andere Wahl. Oder wird Schule ein Luxus?“ Eine Facebook-Nutzerin mit dem Namen Iv Onne sagt: „Wir haben jetzt zwei Euro mehr Kindergeld, da können wir doch locker fünf Euro mehr verkraften.“

Elke Gildemeister fragt, warum ausgerechnet bei Eltern mit Kindern, Vereinen oder der Feuerwehr gekürzt werden soll. „Man schiebt den kleinen Gemeinden den Schwarzen Peter zu und – weil die das Geld auch nicht haben – wird es dann noch auf den Bürger umgelegt?“ Anja Henker wünscht sich die DDR zurück. „Die Kinder müssen ja zur Schule. Wenn sonst nichts geklappt hat, war das gesichert.“ Es gibt aber auch einige, die gegen Flüchtlinge ätzen und versuchen, sie und bedürftige Einheimische gegeneinander auszuspielen.

Gerd Richter stößt sich indes an der Idee, Bürgerbüros in Freital und Sebnitz dichtzumachen. „Rentenstellen, Finanzamt, Arbeitsamt – alles nach Pirna“, schreibt er. Und Iris Schilke meint: „Zwei teure Beratungsunternehmen. Und die haben keine besseren Vorschläge?“

Erstmals meldet sich auch die AfD-Bundesvorsitzende Frauke Petry zu einem Kreis-Thema. Sie will von den Wählern im Landkreis das Direktmandat in den Bundestag bekommen. In einer Mitteilung schreibt sie: „Welcher verrückte Gaul ist mit den Verantwortlichen im Landkreis durchgegangen? Sie haben Schulden, müssen aber erst sündhaft teure Wirtschaftsberater ins Boot holen, um überhaupt zu erfahren, was sie dagegen tun könnten.“ Allerdings macht sie keine ernst zu nehmenden Vorschläge, wie der Landkreis sein Finanzproblem in den Griff bekommen könnte. Facebook-Nutzer Daniel Wünsche schreibt: „Für 115 000 Euro hätte der Schulbus viele Runden drehen können.“ (SZ)

