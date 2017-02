Zwei Teenager zwischen Jazz und Klassik Hanna und Veronika ticken unterschiedlich. Aber als Duo an der Musikschule in Weißwasser funktionieren sie – und haben sogar Erfolg.

Veronika (Mitte) ist die Bedächtige, Hanna (r.) die Selbstbewusste. Lehrerin Dorothea Wollstadt passt auf, dass das Flötenspiel beider harmoniert. © Steffen Bistrosch

Mittwochs in der Kreismusikschule Dreiländereck in Weißwasser. Dorothea Wollstadt ist hier Fachgruppenleiterin für die musikalisch-künstlerische Ausbildung an Holzblasinstrumenten. Heute erteilt sie ihren Schützlingen Hanna Krahl und Veronika Fuchs Unterricht auf der Blockflöte. Oder den Flöten, denn es gibt natürlich eine ganze Blockflötenfamilie in unterschiedlichen Tonhöhen. Die Lehrerin ist ebenso resolut wie freundlich, der Händedruck fest, das Lachen echt. Der Spaß, den sie bei ihrer Arbeit hat, ist spürbar. Die Mädchen sind gleichermaßen folgsam wie eifrig dabei. Ist Frau Wollstadt denn sehr streng? Die beiden schütteln den Kopf. „Überhaupt nicht.“ Die Teenager sind dreizehn und zwölf Jahre alt und nicht nur äußerlich verschieden. Die Größere, Hanna Krahl, ist sehr selbstbewusst mit widerspenstigen blonden Locken und Veronika Fuchs daneben eher leise und zurückhaltend mit akkurat gescheiteltem Haar. Gemeinsam haben sie die Liebe zur Musik und die Ausbildung auf der Blockflöte in der Kreismusikschule. Anfang des Jahres, beim regionalen Wettbewerb „Jugend musiziert“ in Hoyerswerda haben beide nur knapp die Qualifikation zum Landeswettbewerb für Holzbläserensembles verpasst.

Was bringt die beiden zur klassischen Musikausbildung? Hanna beginnt bereits mit vier Jahren zu musizieren. Natürlich auf der Blockflöte, sagt sie. Dann kommt klassischer Gesang und Klavier hinzu. Daheim spielen ihre Mutter und die drei jüngeren Geschwister ebenfalls auf unterschiedlichen Instrumenten. Veronika fängt mit der Ausbildung deutlich später an, erst mit acht Jahren. Ihre Mutter spielt Akkordeon. Aber Flöte hört sich eben schöner an, sagt sie. Heute immer noch, fügt sie schnell hinzu. Klavier lernt Veronika inzwischen als Nebenfach.

Was beherrschen denn die beiden auf der Flöte? Das Repertoire ergibt sich beim Üben mit Frau Wollstadt. Vom klassischen Telemann bis zu zeitgenössischem Jazz oder Swing sei etwas dabei. So wie es eben grade passt. Zum Beweis spielen sie ein klassisches Stück, gefolgt von einem eher peppigen Applaus. Was hören sie in ihrer Freizeit? Hanna eher klassische Sachen, weniger Pop. Veronika legt sich da nicht fest. „Alles eigentlich“ meint sie schulterzuckend. Wie viel üben sie denn auf ihren Instrumenten? Die Ältere sagt ganz ehrlich, so gut wie gar nicht. Dafür erntet sie einen strengen Blick von ihrer Lehrerin, obwohl sie damit sicher kein Geheimnis preisgegeben hat. Veronika dagegen übt täglich, eine halbe oder eine ganze Stunde sei kein Problem. Haben die Nachbarn vielleicht ein Problem damit? Sie glaubt nicht, dass das allen so gut gefällt wie ihr, aber bisher hat sich noch niemand beschwert. Und die Frage nach der Zukunft? Erst mal wollen beide das Gymnasium erfolgreich beenden. Das Einzige, was in der Schule keinen Spaß macht, ist das Unterrichtsfach Sport, so beide unisono.

Viel Spaß hatten die beiden am gemeinsamen deutsch-polnischen Probenlager vergangene Woche in Karpacz im Riesengebirge. Eine ganze Woche proben und üben, gemeinsam mit fünfzig Gleichgesinnten. Eine tolle Sache. Die gerade eben zu Ende gegangene Probewoche sei bereits die dreißigste, sagt Dorothea Wollstadt. Seit fünfzehn Jahren bestehe die Tradition nunmehr. Ein Treffen findet jeweils im Sommer und eines im Winter statt. Die Kinder und die Erwachsenen freuen sich gleichermaßen darauf. Und es ist eine prima Sache, das Erlernte im Orchester umzusetzen. Drei Konzerte werden die Kinder und Jugendlichen aus dem frisch Gelernten im Anschluss bestreiten. Zwei in Polen – in Zary und Karpacz. Und das dritte dann nächste Woche in Weißwasser.

Dorothea Wollstadt rückt den Notenständer zurecht. Zeit zum Üben. Das letzte Stück spielt sie gemeinsam mit ihren Schülerinnen. Ein harmonisches Trio. Erneut Applaus. Was wünscht sich denn die Lehrerin für die Zukunft? Augenzwinkernd sagt sie, weiter so talentierte Schülerinnen wie Hanna und so fleißige wie Veronika. Sie klatscht in die Hände. Beim Hinausgehen ist noch ein ganzes Stück weit zu hören, wie Dorothea ihren Schützlingen die Flötentöne beibringt. Ganz klassisch.

Die Schüler und Lehrer der Kreismusikschule Dreiländereck und der Musikschule Zary werden im Anschluss an das dreißigste deutsch-polnische Probenlager drei Orchesterkonzerte präsentieren. Zwei Konzerte werden in Polen gegeben, das letzte am Freitag, dem 3. März 2017, um 17 Uhr, in der Aula der Pestalozzi-Grundschule in Weißwasser. Der Eintritt ist frei.

