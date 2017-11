Zwei Teams wollen ins Halbfinale Zwar warten im Viertelfinale zwei Regionalligisten. Aber Budissa und der BFV 08 sind nicht chancenlos.

Der schwer verletzte Bischofswerdaer Zuljevic (links) fällt im Pokalspiel aus. © privat

Fußball-Sachsenpokal. Am Sonnabend werden drei der vier Viertelfinalpartien um den Fußball-Landespokal ausgetragen. Budissa Bautzen gastiert ab 13 Uhr beim Liga-Kontrahenten Chemie Leipzig. Zur gleichen Zeit erwartet der Oberligazweite Bischofswerda den Viertligisten VfB Auerbach. Zudem treffen der FC International Leipzig und der FC Oberlausitz Neugersdorf aufeinander. Die Partie zwischen dem FSV Oderwitz und dem Radebeuler BC wird erst am 22. November angepfiffen.

Die Budissen hatten im Achtelfinale für Aufsehen gesorgt. Zunächst waren die beiden Drittligisten Chemnitzer FC und FSV Zwickau ausgeschieden, danach warteten die Bautzener mit einer souveränen Vorstellung beim Liga-Kontrahenten 1. FC Lok Leipzig auf (3:0). Nun geht die Reise erneut in die Messestadt. Diesmal ist die BSG Chemie der Gastgeber – und sinnt auf Revanche. Im August hatten die Leutzscher das Punktspiel in Bautzen durch einen Treffer von Tony Schmidt mit 0:1 (0:1) verloren. Geleitet wird die Begegnung im sicher ausverkauften Alfred-Kunze-Sportpark von Marek Nixdorf, einem 40 Jahre alten Versicherungsmakler aus Dresden. Beide Teams waren im letzten Wettbewerb sehr unglücklich im Viertelfinale gescheitert.

Budissa hatte nach Elfmeterschießen gegen den CFC verloren, Chemie gegen den Stadtrivalen 1. FC Lok Leipzig nach Verlängerung. Diesmal zieht ein Verein definitiv ins Halbfinale ein. Um dieses Vorhaben zu realisieren, setzte Trainer Torsten Gütschow in dieser Woche vor allem auf Regeneration: „Drei Spiele in sieben Tagen haben viel Kraft gekostet – der Pokalsieg bei Lok Leipzig und der Punktspielerfolg in Luckenwalde dem Selbstbewusstsein meiner Spieler aber auch sehr gut getan.“

Die Bischofswerdaer und Auerbacher, die Pokalverteidiger Chemnitzer FC eliminiert hatten, standen 2016/17 ebenfalls im Viertelfinale. Beide Teams mussten damals in die Verlängerung. Auerbach unterlag Zwickau mit 1:2, die Schiebocker warfen den VFC Plauen mit dem gleichen Ergebnis aus dem Rennen. Um 13 Uhr wird der Leipziger Schiedsrichter Christopher Gaunitz die Partie auf dem Kunstrasenplatz (La Ola-Bolzplatz, Dietrich-Bonhoeffer-Straße) anpfeifen. Rollstuhlfahrer können hier den Eingang Putzkauer Straße nutzen. Der Rasenplatz der Volksbank-Arena wurde nach einer Begehung als unbespielbar gesperrt.

„Der Pokal ist für uns sehr wichtig, da Spieler, die sonst nicht in der Startelf stehen, eine Bewährungschance erhalten. Das trägt zur mannschaftlichen Zufriedenheit bei und fördert den Konkurrenzkampf“, sagt BFV-Präsident Jürgen Neumann. „Natürlich spielt auch die finanzielle Komponente eine wichtige Rolle, da ein Halbfinale oder sogar das Endspiel zusätzliche Einnahmemöglichkeiten sichern. Zudem würde das Erreichen des DFB-Pokals dem Vorhaben Regionalliga sehr gut tun.“

Doch bis dahin muss die Mannschaft von Trainer Erik Schmidt noch drei Spiele gewinnen. Bitter ist der Langzeitausfall von Angreifer Marko Zuljevic, der sich beim Punktspiel in Jena (0:0) schwer verletzt hat. „Riss des Innen- und Außenbandes sowie ein Kapselriss im Sprunggelenk“, so lautete die bittere Diagnose für den 20 Jahre alten Kroaten.

