Handball – Bezirksliga Männer Zwei Teams vorn dabei Die Reserven des VfL Waldheim und der HSG Neudorf/Döbeln besitzen als Erster und Dritter weiter gute Titelchancen.

Thomas Pietzschmann versucht sich am gegnerischen Kreis. Allerdings war dieser Versuch nicht von Erfolg gekrönt. © Dirk Westphal

Eine im Gegensatz zur Vorwoche dezimierte Reserve der HSG Neudorf/Döbeln hat zu Hause gegen die SG LVB Leipzig III nichts anbrennen lassen und 28:24 (14:11) gegen den Tabellenzehnten gewonnen.

Die Hausherren setzten sich zwar schnell auf 5:2 ab, doch die Gäste aus Leipzig hielten nun dagegen. Zwar konnten sie den Rückstand bis zum Pausenpfiff nicht mehr verkürzen, aber sie waren ein gleichwertiger Konkurrent. Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste nun immer besser ins Spiel. Vor allem ihre schnellen Tempogegenstöße und die zweite Welle machte der HSG immer wieder Kopfzerbrechen. Aber auch die Neudorf/Döbelner konnten den Ball ihrerseits immer wieder im gegnerischen Tor unterbringen, sodass am Ende ein verdienter HSG-Erfolg zu Buche stand. Trainer Helmut Herrmann: „Meine Mannschaft hat das Spiel durch sehr viel Disziplin im Abwehrverhalten gewonnen.“

Tabellenführer VfL Waldheim 54 II musste beim SC DHfK Leipzig II auf die Platte. Die Gastgeber erwiesen sich dabei als der erwartet schwere Gegner. Sie konnten den VfL ordentlich ärgern und verlangten diesem alles ab. Die Zuschauer in der Sporthalle am Rabatt sahen eine enge, umkämpfte und gute Bezirksligapartie. In der Anfangsphase war der SC dabei stets knapp vorne. Bis zur Pausensirene drehten die Gäste das Ergebnis und gingen mit einer knappen Führung in die Kabine. Im zweiten Durchgang behaupteten die Zschopaustädter weiter den Vorsprung, ohne sich entscheidend abzusetzen. Bedingt durch eine doppelte Überzahl konnte sich die Henoch-Sieben erstmals mit vier Treffern Differenz lösen (18:22/44.). Eine schlechte Siebenmeterquote von nur 55 Prozent sollte sich am Ende aber fast rächen. Die Leipziger kam nochmals gefährlich heran und es waren hochspannende Schlussminuten. Rund 50 Sekunden vor dem Abpfiff erzielten die Gelb-Blauen ihr 29. Tor. Zwar konnten die Gastgeber nochmals verkürzen, aber die Schlitzohr-Bande blieb bis zum Ende in Ballbesitz. Mit Auswärtssieg bleiben die Waldheimer weiter Spitzenreiter und bauen ihre Ungeschlagenserie auf imposante 16 Partien aus. Coach Michael Henoch: „Mit der Leistung und dem Einsatz war ich sehr zufrieden. Die schwache Strafwurfquote war hoffentlich nur ein Ausrutscher.“

Der SV Leisnig 90 hatte den HSV Mölkau-Die Haie zu Gast. Zu Beginn entwickelte sich eine verteilte Partie, die in einem Kopf-an-Kopf-Rennen bis zur Halbzeit mündete. Kurz vor der Pause gingen die Gäste jedoch in Führung und die Punktetafel zeigte nach 30 Minuten ein 12:16. In der zweiten Runde zeigten sich die Leisniger wieder mit ihrer sehr guten Mannschaftsleistung und zogen noch einmal mit den Gästen aus Mölkau gleich auf. Sie blieben den Großteil der zweiten Hälfte gefährlich nah an ihren Kontrahenten dran, jedoch lag das Glück nicht auf ihrer Seite. Mit einer Menge kassierter Zeitstrafen und gegnerischen Siebenmetern konnten sie ihren Wunsch auf einen Sieg nicht realisieren. So endete die Partie mit einer ärgerlichen 28:33-Niederlage. „Die Schiedsrichterleistung war unter der Gürtellinie, ich sage so etwas nicht gerne, aber wir sind restlos verpfiffen worden“, ärgerte sich der Leisniger Trainer Steffen Bradler und fügte an: „Das haben uns nach dem Spiel selbst neutrale Zuschauer aus Waldheim bestätigt, die draußen saßen.“ (DA/shä/hm/emm)

