Zwei Teams noch ohne Sieg Weixdorf reist zum Spitzenreiter Radebeul. SG Crostwitz kommt zum Kellerduell nach Schiebock. SV Oberland spielt in Neustadt.

© Uwe Soeder

Fußball-Landesklasse. Zwei Mannschaften stehen in der Fußball-Landesklasse Ost noch ohne einen Saisonsieg zu Buche: Aufsteiger SG Crostwitz und die Oberliga-Reserve des Bischofswerdaer FV. Im Kellerduell stehen sich beide Teams am Sonntag in Schiebock gegenüber. Die Crostwitzer verloren bisher alle vier Partien, der BFV II hat nach drei Spielen erst einen Punkt auf dem Konto.

Beim SC Oberland Spree (2.) ist man nach der ersten Saisonniederlage – 2:3 gegen Titelanwärter Laubegast – immer noch guter Dinge und will am Sonnabend beim LSV Neustadt Spree (11.) zumindest den achten Zähler buchen. „Diese vorübergehende Spitzenposition war etwas zum Einrahmen für uns“, sagt Spieler-Trainer Stefan Richter. „Unser Hauptaugenmerk gilt sicher den Plätzen im vorderen Mittelfeld“.

Zur gleichen Zeit stellt sich Aufsteiger SG Weixdorf (8.) beim Spitzenreiter im Radebeuler Weinbergstadion vor. Nach dem 3:2-Überraschungserfolg über den hoch gehandelten SV Rot-Weiß Bad Muskau sollten die SG-Kicker mit breiter Brust in die Karl-May-Stadt fahren. Unterhalb der idyllischen Weinberge wartet allerdings ein recht namhaftes RBC-Team. Trainer Matthias („Lotte“) Müller, viele Jahre auch in Bischofswerda tätig, hat u. a. den Ex-Kamenzer Ahmad Azad, die beiden ehemaligen Dynamos Martin Scholze und Richard Schöne sowie den in der Sommerpause aus Bischofswerda zurückgekehrten Torhüter Toni Bunzel im Kader. In Bad Muskau kassierte der RBC übrigens seine bisher einzige Niederlage (0:2.). Überkreuzvergleiche sollte man aber in Weixdorf vermeiden. (js)

