Zwei Teams in einem Die deutschen Bobfahrer haben Druck wie nie – und zudem noch ganz andere Dinge zu meistern.

Drei Piloten, drei Sieganwärter: Nico Walther, Johannes Lochner und Francesco Friedrich (von links). © dpa

Das Gerücht hielt sich hartnäckig, viel hartnäckiger als das Eis in der Bobbahn am Mount Van Hoevenberg in Lake Placid. Dass die Olympia-Saison ohne die Königsklasse beginnt, deutete sich seit Tagen an. Dicke Plusgrade hatten die Bahnarbeiter vor unerwartete, unlösbare Probleme gestellt – Wetterkapriolen mal anders. Nun steht fest: Wegen der schlechten Eisqualität fällt der Weltcup-Auftakt im Vierer aus, stattdessen werden Donnerstag- sowie Freitagabend zwei Zweierrennen gefahren. Eine Woche später in Park City gibt es dann zwei Viererrennen.

Die Deutschen nahmen die Nachricht gelassen hin. „Man kann es sowieso nicht ändern“, sagte Francesco Friedrich, der nur zu gern seinen neuen Vierer auf der anspruchsvollen Bahn im Wettkampf getestet hätte. Andererseits: So bleibt zunächst mal mehr Zeit für den Zweier, seine eigentliche Paradedisziplin. Ob die Planänderung also auch die Sieg-Chancen erhöht?

Der Bundestrainer winkt ab. Im Grunde genommen interessiert René Spies die Platzierung seiner Athleten, zu denen neben dem Pirnaer Friedrich der Altenberger Nico Walther sowie Johannes Lochner vom Königssee gehören, nur am Rande. Spies weiß zwar aus jahrelanger Erfahrung als Pilot und Co-Bundestrainer, dass sofort gute Ergebnisse her müssen. Er hat jedoch spätestens bei den medaillenlosen Spielen 2014 in Sotschi erlebt, dass nichts mehr zählt als das Abschneiden bei Olympia.

„Sotschi“, meint Spies, „war der Brennstoff und die Motivation für alles, was wir danach gemacht haben. Der Druck ist noch nie so groß gewesen, doch damit gilt es jetzt umzugehen.“ Erstmals überhaupt gehen die Deutschen nämlich ganz offiziell mit zwei Schlittenbauern in eine Olympia-Saison: mit dem etablierten FES-Institut in Berlin, das die Bobs für Walther sowie die Frauenteams baut, sowie dem international renommierten wie gefragten Österreicher Hannes Wallner, der Friedrich und Lochner ausstattet – aber im Sommer auch Bobs an vier, fünf andere Nationen lieferte, allerdings Modelle aus dem Vorjahr.

Was die Konkurrenz zweier Hersteller in einem Team konkret bedeutet, verdeutlicht Spies. „Im Weltcup sind wir praktisch wie zwei Nationen unterwegs. Das geht so weit, dass wir in zwei Garagen arbeiten“, erklärt der Bundestrainer, der im Laufe des Winters offenbar mehr denn je auch als Mediator gefordert sein könnte.

Kleine Spitzen verteilen die Piloten, die an sich sehr gut miteinander auskommen, schon jetzt. Walther erklärte kürzlich genüsslich, dass die FES den ganzen Sommer nur für ihn baute, während Wallner in der Zeit insgesamt 24 Schlitten gefertigt hat. Lochner konterte inzwischen: „Wallner ist den gesamten Winter mit uns unterwegs. So haben wir bei Olympia ein Gerät, dass schneller ist als der Rest der Welt.“ Und Friedrich: Sagte dazu wie immer gar nichts außer, dass er schon jetzt sehr zufrieden ist. Wer ihn kennt, ahnt also: Da geht was. Und das ist mehr als ein Gerücht.

zur Startseite