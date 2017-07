Handball – Bezirksliga Frauen Zwei Teams dominieren Die HSG Rückmarsdorf II hat sich den Titel geholt. Dagegen triumphiert die Reserve der HSG Neudorf/Döbeln im Pokal.

HSG-Spielerin Stefanie Reiche war mit 98 Treffern die erfolgreichste Neudorf/Döbelner Werferin in der vergangenen Saison. © André Braun

Nach dem Finale im Leipzig-Pokal am 6. Mai war den Frauen der HSG Neudorf/Döbeln II die Freude über den zweiten Triumph im Leipzig-Pokal nacheinander deutlich anzusehen. Mit 24:19 (10:8) bezwangen sie mit der HSG Rückmarsdorf ausgerechnet die Mannschaft, die ihnen die Meisterschaft weggeschnappt hatte, und veredelten damit ihren Vizemeistertitel.

Dass die Randleipzigerinnen den über die gesamte Saison bestehenden Zweikampf an der Tabellenspitze zwischen der HSG Rückmarsdorf II (1./36:4) und der HSG Neudorf/Döbeln II (2./33:7) für sich entscheiden konnten, war somit noch ein kleiner Schönheitsfehler einer tollen Spielserie. Zur Saisonhalbzeit lag die HSG Neudorf/Döbeln II noch mit einem Punkt Vorsprung auf dem Spitzenrang. In der Rückrunde war dann Rückmarsdorf einen Tick konstanter und verwies die Mittelsächsinnen auf den Vizerang. Beide Mannschaften waren über die Saison hinweg gesehen das sportliche Maß aller Dinge und setzten sich vom übrigen Teilnehmerfeld deutlich ab. Der Punktevorsprung gegenüber der Konkurrenz ist enorm und sagt alles über die spielerische Dominanz aus.

Recht ordentliche Leistungen boten der SC DHfK Leipzig II (3./26:14) und die SG Motor Gohlis Nord Leipzig (4./26:14), wobei die SG in der Rückrunde mächtig zulegte. Der NHV Concordia Delitzsch 2010 (5./22:18) kam nach einer eher durchwachsenen Hinrunde noch ganz gut durch die Liga und konnte sich im Mittelfeld ebenso platzieren wie Neuling SG Rückmarsdorf/Löbnitz (6./20.20), der zwei gleichmäßig gute Durchgänge hinlegte.

Der Bornaer HV 09 (7./17:23) ließ nach recht ordentlicher Halbzeitbilanz im weiteren Saisonverlauf etwas nach, ohne allerdings jemals in Abstiegsgefahr zu geraten.

HSV Mölkau II (8./16:24) und Verbandsligaabsteiger HBL Miltitz 2011 (9./11:29) blieben permanent im Tabellenkeller, ohne sich aber gro0e Sorgen machen zu müssen. Bei Mölkau keine Überraschung, bei Miltitz dagegen schon. Die Sieben wurde doch wesentlich stärker eingeschätzt, konnte dies aber zu keiner Zeit umsetzen. Zur Halbzeit noch letzter konnte sich der Leipziger SV Südwest II (10./8:32) noch um einen Rang verbessern und die Rote Laterne an den VfB Eilenburg abgeben (11./5:35). Der VfB hat alle Spiele der Rückrunde verloren. Beide fielen leitungsmäßig doch ganz schön ab.

In der kommenden Saison werden Bezirksliga und -klasse zusammengelegt. Das bedeutet, dass jede Staffel eine einfache Runde bis Ende Oktober spielt. Danach spielen die ersten Vier jeder Staffel in einer Doppelrunde um die Meisterschaft und die restlichen vier jeder Staffel in einer Doppelrunde um die Platzierungen.

