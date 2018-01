Zwei Tage stöbern und entdecken Am Wochenende kommen Sammler im OKV Ebersbach wieder voll auf ihre Kosten. Weitere Veranstaltungstipps findet man unter www.sz-veranstaltungskalender.com.

Nach dem Weihnachts- findet nun der Trödelmarkt am Wochenende im OKV Ebersbach statt. © Archivfoto: Rafael Sampedro

Ebersbach. Die Suche nach Raritäten, antiken oder nützlichen Haushaltsgegenständen treibt die Menschen immer wieder auf den Trödelmarkt. An diesem Wochenende gibt es in Ebersbach wieder viel zu entdecken, denn im Oberlausitzer Konzert- und Veranstaltungshaus OKV wird am Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 16 Uhr ein solcher Markt eröffnet. Auf 1000 Quadratmetern inklusive einer Bücherlounge kann dann nach Bildern, Schallplatten, Lampen oder anderen Sachen gestöbert werden. Der Eintritt ist dabei frei. (szo)

