Zwei Tadschiken packen mit an Weit entfernt von ihrer Heimat lernen die Studenten Deutsch und die Oberlausitz kennen.

Vladislav Bosert (links) und Damir Karimov (rechts) werden von den Vereinsmitarbeitern Markus Wowtscherk (2.v.li.) und Bernd von Loh beim Zusammenbau von Absperrgittern angeleitet. Foto: Bernhard Donke © bernhard donke

Unangenehm feuchtkalt ist es tagsüber in der freien Natur des Biosphärenreservats Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft, dem eigentlichen Arbeitsgebiet der beiden 19-jährigen Tadschiken Damir Karimov und Vladislav Bozert. Nicht nur deswegen arbeiten sie heute drinnen: Der Stall muss für die Überwinterung der Schafherde hergerichtet werden. Die ist für die ökologische Landschaftpflege in sensiblen Bereichen des Biosphärenreservats wichtig.

Gemeinsam mit den beiden Mitarbeitern Bernd von Loh und Markus Wowtscherk bauen die beiden Tadschiken Absperrgitter zusammen. Damit sollen später die Muttertiere von den anderen Schafen getrennt werden. Seit Oktober beziehungsweise September arbeiten die beiden jungen Männer, die in der Hauptstadt Duschanbe des zentralasiatischen Landes Tadschikistan Germanistik studieren, im Biosphärenreservat.

Vermittelt durch den Internationalen Bund Löbau, absolvieren sie hier ein freiwilliges Ökologisches Jahr. Für beide ist es nicht leicht, sich an das Klima zu gewöhnen, denn sie sind wärmere Temperaturen und vor allem ein trockenes Klima gewöhnt.

„Wir wollen in erster Linie hier in Deutschland unsere Deutschkenntnisse verbessern. Denn unser Berufswunsch ist es, einmal als Dolmetscher zuarbeiten“, sagen die beiden jungen Männer. Man kann ihnen heute schon gute Kenntnisse in der deutschen Sprache bescheinigen. Beim Förderverein sind sie mit in die Landschaftspflege eingebunden und arbeiten mit den Mitarbeitern des Vereins zusammen.

Dabei werden sie alle Betätigungsfelder innerhalb des Vereins kennenlernen. Bei diesen Tätigkeiten können sie am besten die deutsche Sprache erlernen. „Uns macht die Arbeit sehr viel Spaß und Freude, die Kollegen unterstützen uns beim Erlernen der Sprache mit viel Geduld“, sagt Vladislav. Heimweh bekämpfen sie, indem sie mit ihren Familien übers Internet verbunden sind. So wissen sie, was zu Hause vorgeht ,aber auch die Eltern und Geschwister in Tadschikistan erfahren, wie es ihnen hier in Deutschland ergeht.

„Wir sind ebenfalls sehr zufrieden mit den beiden jungen Männern. Sie sind freundlich, höflich und mit viel Eifer bei der Arbeit. Möchten hier so viel wie möglich kennenlernen und haben auch schon in der kurzen Zeit ihre Deutschkenntnisse verbessert“, sagt Annett Hertweck, die Geschäftsführerin des Fördervereins.

