Zwei-Stunden-Takt zwischen Elsterwerda und Chemnitz

Seit Juni sind die Coradia-Züge auf der Bahnstrecke Chemnitz-Döbeln-Riesa-Elsterwerda im Einsatz. Und haben seitdem allerhand von sich reden gemacht – selten im Guten. © Sebastian Schultz

Die Mitteldeutsche Regiobahn bleibt auf der Strecke Elsterwerda-Riesa-Chemnitz vorerst bei der Zwei-Stunden-Taktung. Damit fährt am Freitag, 9. Dezember, jeder zweite Zug. Zusätzlich gibt es einen Bus zwischen Elsterwerda und Riesa, der in Riesa den Anschluss von der Regionalbahn aus Dresden und an den IC in Richtung Dresden sicherstellt. Wie es ab Sonnabend weitergeht, ist nach wie vor unklar. „Die Taktung wird am Wochenende auf jeden Fall nicht schlechter“, so ein Sprecher des Bahnunternehmens. Derzeit bemühe sich die Mitteldeutsche Regiobahn, die die Strecke seit einem Jahr bedient, zusätzliche Fahrzeuge zu organisieren, um die Verbindung aufrechtzuerhalten.

Grund für die Probleme auf der Strecke sind laut dem Bahnunternehmen Schäden an den Zügen der Firma Alstom. Der französische Bahntechnikhersteller teilte am Donnerstag auf SZ-Anfrage mit: „Alstom prüft die Ursache des Problems und arbeitet in enger Zusammenarbeit mit Aufgabenträger und Betreiber an einer Lösung, die Züge schnellstmöglich wieder in Betrieb zu nehmen.“ Hauptgrund für die Ausfälle sei ein ungewöhnlicher Verschleiß an den Rädern. Diese würden nun gewartet. Alstom habe außerdem sein Team vor Ort verstärkt, um weitere außerplanmäßige Ausfälle kompensieren zu können und die Verfügbarkeit der Fahrzeuge ab nächster Woche wieder zu garantieren.

Am Mittwoch war der Zugverkehr auf der Strecke komplett ausgefallen, da nur noch neun der 29 Alstom-Züge der Mitteldeutschen Regiobahn verfügbar waren. Viele Fahrgäste wurden von dem plötzlichen Ausfall überrascht. Die beiden Ersatzbusse auf der Strecke konnten den Service der ausgefallenen Züge nicht annähernd ersetzen. Das Bahnunternehmen begründete dem Komplett-Ausfall zwischen Elsterwerda und Chemnitz mit vergleichsweise geringer Nutzung: „Die Entscheidung wurde anhand der Fahrzeuganzahl und letztlich den Fahrgastzahlen getroffen“, so ein Sprecher. Betroffene Kunden könnten sich gemäß den gültigen Fahrgastrechten anteilig den Fahrpreis erstatten lassen beziehungsweise auf andere Verkehrsmittel wie Bus oder Taxi ausweichen. „Wird aber ein Schienenersatzverkehr angeboten, ist dieser vom Fahrgast zu nutzen“, heißt es in einer Erklärung der Mitteldeutschen Regiobahn.

Die RB 45 Chemnitz-Elsterwerda fährt am Freitag laut MRB im Zwei-Stunden-Takt. Abfahrten ab Chemnitz: 4.09 Uhr, 6.09 Uhr, 8.09 Uhr, etc. Abfahrten ab Elsterwerda: 6.14 Uhr, 8.14 Uhr, 10.14 Uhr etc.

