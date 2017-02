Zwei Stunden in Kälte gefangen Ein Mitarbeiter der Burg steckte am Donnerstagmorgen im Meißner Panorama-Aufzug fest. Hilfe kam nur sehr zögerlich. Sein Chef spricht von einem Skandal.

Die Türen des Aufzuges zur Meißner Burg bleiben jetzt zu. Die durch die Scheiben der Talstation sichtbare Trasse ist am Dienstag von Rathaus aus dem Betrieb genommen worden. Die Anlage soll komplett durchgeprüft und repariert werden. Der Grund ist eine erneute Pannenserie Anfang 2017. © Claudia Hübschmann

Claus-Peter Ambos lässt sich seinen Humor nicht nehmen. „Mit zwei Stunden habe ich einen neuen Rekord aufgestellt“, sagt der Mitarbeiter der Meißner Albrechtsburg. So lange hätte noch keiner seiner Kollegen im Panorama-Aufzug festgesessen, der eigentlich Touristen aus dem Meisatal hinauf zu Burg und Dom bringen sollte.

Gegen 5.45 Uhr hatte Ambos am Donnerstagmorgen die gläserne Kabine betreten. Zweieinhalb bis zwei Meter vor den Zinnen der Burg blieb diese allerdings plötzlich stehen. Auf das Drücken des Notrufs hin meldete sich eine Frauenstimme, welche kurz die Panne abfragte. Dann herrschte Funkstille. „Da hat sich niemand erkundigt, wie es mir geht oder erklärt, was jetzt passiert“, sagt der Angestellte. Etwa eine Stunde später seien Techniker aufgetaucht und hätten versucht, die Kabine wieder in Fahrt zu bringen. Doch nichts tat sich. Eine weitere Stunde ging ins Land, bis die Freiwillige Feuerwehr Meißen mit Tatütata am Einsatzort anrückte.

„Zu diesem Zeitpunkt habe ich meine Füße nicht mehr richtig gespürt und hatte eiskalte Hände“, berichtet Claus-Peter Ambos. Die Feuerwehrleute machten sich unverzüglich ans Werk. Mit einem Brenner schmolzen sie Eis, welches sich an der Tür gebildet und Bolzen blockiert hatte. Und tatsächlich: Nach dieser Aktion fuhr der Lift langsam an die Bergstation heran und öffnete seine Türen. Da habe ihn dann auch jemand gefragt, ob er vielleicht Hilfe benötige, sagt Ambos. Dafür sei ihm jedoch keine Zeit geblieben. „Ich musste ja die Burg aufschließen“, sagt der Mitarbeiter.

Schlosschef Uwe Michel nennt den Vorfall vom Donnerstagmorgen einen Skandal. Er verweist darauf, dass die Anfälligkeit der zwei Millionen Euro teuren Technik durch die zahlreichen Pannen seit Inbetriebnahme des Lifts 2011 bekannt gewesen sei. Nicht umsonst wird im Volksmund auch von der Touristenfalle gesprochen. Trotzdem hätten die Verantwortlichen nichts Grundlegendes geändert. Stattdessen wurde Flickschusterei betrieben und abgewartet.

Claus-Peter Ambos spitzt weiter zu. Was wäre gewesen, wenn nicht er, sondern eine Familie mit Kindern in der Glaskapsel bei Minusgraden gefangen gewesen wäre? Das Szenario ist nicht weit hergeholt. So musste bereits Mitte März 2012 eine Familie bestehend aus Mutter, Großmutter und zwei Jungs durch die Feuerwehr aus dem Lift geholt werden.

In der Stadt scheint der neuerliche Ausfall nun allerdings einen entscheidenden Anstoß geliefert zu haben. Am frühen Donnerstagnachmittag entschloss sich Meißens Rathauschef Olaf Raschke (parteilos) zu einem Machtwort. „Aufgrund der hohen Störungsrate im Januar 2017 hat der Oberbürgermeister heute verfügt, den Aufzug vorübergehend stillzulegen, um etwaige Fehlerquellen und Störungen geordnet beseitigen zu lassen“, teilte Sprecherin Katharina Reso mit. Das Parkhaus am Fuße des Burgberges bleibe geöffnet, jedoch werde hier darauf hingewiesen, dass der Panoramaaufzug vorübergehend außer Betrieb sei. Raschke folgt mit seinem Eilentscheid Stimmen in der Stadt, die bereits seit längerer Zeit fordern, nochmals Geld in die Hand zu nehmen, um die vielen Problemstellen der schlecht konstruierten und gebauten Anlage langfristig aus der Welt zu schaffen. Die Garantie seitens des Herstellers Hütter ist ausgelaufen. Der in der Folge abgeschlossene Vollwartungsvertrag mit der aus Arnsdorf stammende Firma FB-Aufzüge reicht offenbar nicht aus, um sämtlicher Mängel Herr zu werden.

