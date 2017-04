Zwei Straßen voll gesperrt In der nächsten Woche werden in Polkenberg und Beiersdorf Straßenreparaturen vorgenommen.

In Polkenberg und Beiersdorf müssen Kraftfahrer in der nächsten Woche umplanen und Umwege in Kauf nehmen. Ab Montag sind sowohl der Schmiedeberg in Beiersdorf als auch der Bäckerberg in Polkenberg gesperrt. In beiden Ortsteilen machen sich Reparaturen an den Straßen beziehungsweise in den angrenzenden Nebenbereichen erforderlich. Weil die Straßen relativ schmal sind, haben die Bauunternehmen Sperrungen beantragt. In beiden Fällen sind die bis zum 13. April genehmigt. Über die Osterfeiertages sollte es demnach keine Einschränkungen mehr geben. (DA/sig)

