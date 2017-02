Zwei Straßen gesperrt Wegen Baumfällarbeiten ist die Stolpener Straße in Bischofswerda am Donnerstag mehrere Stunden lang dicht. Am Freitag wird es aus dem selben Grund an der Geißmannsdorfer eng.

Symbolfoto. © Steffen Unger

In Bischofswerda wird am Donnerstag die Stolpener Straße zwischen Einmündung Herrmannstraße und Polizeikreuzung voll gesperrt. Das gilt voraussichtlich von 9 bis 15 Uhr. Grund sind Baumfällarbeiten. Aus diesem Grund gibt es auch am Freitag Behinderungen. Ab 7.30 Uhr wird dann die Geißmannsdorfer Straße halbseitig gesperrt. Den Verkehr regelt vorübergehend eine Ampel. (SZ)

