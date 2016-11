Zwei Straftäter geschnappt Die Bundespolizei kontrolliert auf der A 17 zwei Männer. Nicht nur die Dokumente der beiden Georgier sind gefälscht. Sie haben noch mehr auf dem Kerbholz.

© Symbolbild: dpa

Einsatzkräfte der Bundespolizei haben nahe der Grenze zwei Kriminelle erwischt. Am Montag war den Beamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel auf der A 17 ein Pkw mit litauischem Kennzeichen aufgefallen. Bei der Kontrolle legten der Fahrer (42 Jahre) und sein Beifahrer gefälschte Reisedokumente vor, teilt die Polizei mit. Demnach hätten sich die Männer als Litauer und Israeli ausgegeben. Anhand eines elektronischen Fingerabdrucks konnte die wahre Identität der Verdächtigen ermittelt werden. In beiden Fällen handelte es sich um Georgier. Offensichtlich nutzen beide Personen Fälschungen, um bei Polizeikontrollen ihre Identität zu verschleiern, heißt es in der Mitteilung der Bundespolizei.

Weiterhin fanden die Beamten bei der Kontrolle im Fahrzeug Silber, Schmuck, eine Kollekte und weiterhin eine Vielzahl von Geldmünzen der unterschiedlichsten Währungen. Außerdem zeigte sich, dass die beiden Männer im sogenannten Schengenraum bereits wegen verschiedenster Straftaten polizeilich in Erscheinung getreten waren. Der Beifahrer war zur Verhaftung ausgeschrieben, und er wurde im Anschluss nach der polizeilichen Sachbearbeitung zum Haftantritt nach Dresden gebracht. Er sitzt nun für zwei Monate hinter Gittern. Nach Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe wird er nach Georgien abgeschoben. Der Fahrer hält sich seit mehreren Jahren unerlaubt im Schengengebiet auf, und auch er soll in sein Heimatland abgeschoben werden. Die aufgefundenen Gegenstände, die gefälschten Dokumente und die begangenen Straftaten nach dem Aufenthaltsgesetz sind Gegenstand weiterer Ermittlungen der Bundespolizei. (szo)

