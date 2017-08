Zwei Stimmen in Berlin Mit Michael Kretschmer und Thomas Jurk hat der Landkreis Görlitz zwei Vertreter im Bundestag. Was hat’s gebracht?

Gemeinsam kann’s was werden: Die Bundestagsabgeordneten Michael Kretschmer (CDU, rechts) und Thomas Jurk (SPD, 2. von rechts) sind eher Partner als Konkurrenten, wenn es um Anliegen der Region geht – wie hier bei der Umgestaltung des Platzes am Grenzübergang in Bad Muskau. © André Schulze

Einen gibt es mindestens in jedem Landkreis. Einen Abgeordneten, der seine Region im Deutschen Bundestag vertritt und sich für die Anliegen der Menschen hier einsetzt. Er oder sie steht ganz unmittelbar für die Idee des „Volksvertreters“ – durch ihn werden auch die entlegensten Landstriche, Dörfer, Städtchen und Städte in der Hauptstadt sichtbar und hörbar. Damit es nicht heißt: „Die da oben in Berlin machen sowieso, was sie wollen ...“ Für den Landkreis Görlitz ist das Michael Kretschmer (CDU), der zwar erst 42 Jahre alt ist, aber schon seit 15 Jahren Volksvertreter für die östlichste Region Deutschlands ist, die auf der Landkarte des Deutschen Bundestages Wahlkreis 157 heißt. 260 000 Menschen leben hier, zwischen Zittau und Weißwasser. Im Freistaat ist nur der Landkreis Nordsachsen noch dünner besiedelt. Als „strukturschwach“ gilt dieser Wahlkreis, weil die Zahl der Menschen sinkt, weil der Altersdurchschnitt steigt, die Arbeitslosigkeit immer noch deutlich höher ist als in den meisten anderen Regionen des Bundesgebietes. Im Bundestag aber ist der Landkreis Görlitz rechnerisch stärker vertreten als viele andere, auch als der Landkreis Bautzen. Hier ist nämlich noch ein zweiter Abgeordneter zu Hause, der in Berlin naturgemäß auch für seine Heimatregion die Stimme erhebt – allerdings nicht nur. Thomas Jurk ist 2013 über die Landesliste der SPD in den Bundestag gewählt worden und insofern Interessenvertreter für ganz Sachsen. Was haben die zwei Görlitzer Stimmen in Berlin für den Landkreis bewirken können? Eine Bilanz.

In welchen Gremien arbeiten die Görlitzer Abgeordneten?

Michael Kretschmer ist einer der stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-Fraktion und in diesem Gremium für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Medien zuständig. Unabhängig von seinen Funktionen im Bundestag ist er Generalsekretär der CDU in Sachsen. Thomas Jurk ist Mitglied im Haushaltsausschuss des Bundestages.

Wie kommen beide Politiker miteinander klar?

Kretschmer und Jurk verkörpern unterschiedliche Generationen und politische Traditionen. Da CDU und SPD aber in den vergangenen vier Jahren gemeinsam die Bundesregierung stellen, gelten beide mittlerweile als die Verkörperung der Großen Koalition. Dass Michael Kretschmer im Landkreis stärker wahrgenommen wird als Thomas Jurk, hat nicht nur mit der lockeren und kommunikativen Art des CDU-Politikers und mit seinen Ämtern zu tun, durch die er auch überregional in den Medien präsent ist. Thomas Jurk, der „Senior“ im Duo, steht politisch für den Juniorpartner und hat, wie die gesamte SPD, manchmal Schwierigkeiten, sich nach außen hin Geltung zu verschaffen. Allerdings ist Thomas Jurk als Experte für Wirtschaft und Energie auch für ganz Sachsen zuständig.

Wie oft haben die Abgeordneten im Parlament gesprochen?

Im Archiv des Bundestages sind für die vergangenen vier Jahre 23 Reden von Thomas Jurk bei Plenarsitzungen des Bundestages gespeichert. Meist äußerte sich der Sozialdemokrat über Energiepolitik, namentlich zum Thema Braunkohle und Energiewende. Jurk setzte und setzt sich für eine möglichst langfristige Nutzung der Braunkohle ein. Hier argumentieren SPD und CDU in Sachsen ähnlich. Insgesamt hat Thomas Jurk 135 Minuten im Plenarsaal gesprochen. Michael Kretschmer ist mit 15 Reden verzeichnet, zuletzt zum Urheberrecht in der Forschung und den Ausbau der digitalen Netze in Deutschland. Rededauer insgesamt: 100 Minuten. Diese Statistik sagt aber kaum etwas über die Qualität der Arbeit im Bundestag aus. Entscheidender als öffentliche Auftritte ist die Arbeit in den Ausschüssen und in den Fraktionen.

Wie haben die Abgeordneten in sozialen Fragen entschieden?

Zentrales Thema im Wahlkampf vor vier Jahren war der gesetzliche Mindestlohn. Das war ein Kernanliegen der SPD – doch bereits im Wahlkampf äußerten sich Jurk und Kretschmer nahezu gleichlautend. Dass also drei oder fünf Euro Lohn pro Stunde der Vergangenheit angehören, haben beide mit entschieden. Ein weiteres Anliegen nimmt die SPD mit in die nächste Legislaturperiode nach der Wahl am 24. September: die Angleichung der Renten in Ost- und Westdeutschland. „Das haben wir noch nicht geschafft“, sagt Thomas Jurk.

Was haben die Abgeordneten für die Verkehrsanbindung der Region getan?

Eines der wichtigsten Ergebnisse ist ein negatives: Mit der Modernisierung der Bahnstrecke Berlin–Cottbus–Görlitz–Zittau ist es nicht vorangegangen. Seit zwei Jahrzehnten wurde an dieser Strecke nichts verbessert; zwischen Cottbus und Zittau fahren die Züge eingleisig mit Dieselloks. Für Thomas Jurk ist das ein besonderes Ärgernis. In seiner Zeit als sächsischer Wirtschaftsminister (2004 – 2009) sei der Ausbau der Strecke von Cottbus bis Görlitz bereits in die Kategorie „vordringlicher Bedarf“ im Bundesverkehrswegeplan eingestuft gewesen. Heute ist die Modernisierung als „potenzieller Bedarf“ eingestuft – ein Rückschritt. Als Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) die Planungen für eine Elektrifizierung der Strecke im Juni stoppte, gab es Protest aus der Lausitz. Gemeinsam mit seinem Fraktionskollegen Ulrich Freese aus dem Spreewald schrieb Thomas Jurk an den Minister und verwies auf eine Studie, wonach der Güterverkehr auf der Strecke sich vervierfachen könnte, wenn Elektrolokomotiven fahren. Auch die Regierungen von Sachsen und Brandenburg machten Druck. Anfang August lenkte Dobrindt ein. Nun soll noch Ende dieses Jahres geprüft werden, ob der Ausbau wieder als „vordringlich“ eingestuft wird. Wenn das geschieht, könnten Planungen für eine Elektrifizierung beginnen.

Was tut „Berlin“ für moderne Arbeitsplätze?

Die Ansiedlung eines Kompetenzzentrums zum Thema „Cybersicherheit“ geht auf den Einsatz von Michael Kretschmer zurück, der als Wissenschaftsexperte der CDU einen guten Draht zur zuständigen Ministerin Johanna Wanka hat. In Kooperation mit der renommierten Fraunhofer Gesellschaft baut die Hochschule Zittau-Görlitz ein „Lernlabor“ auf, in dem vor allem Wirtschaftsunternehmen erfahren, wie sie sich effektiv vor Sabotage und Spionage schützen können. Die Bundesregierung unterstützt das Projekt mit einer Million Euro pro Jahr, zunächst befristet bis 2018.

Wie helfen die Politiker der Kultur in der Region?

Für Kultur in der Oberlausitz sind zunächst einmal die Gemeinden, Städte und der Freistaat zuständig. Doch die örtlichen Interessenvertreter können durchaus auch aus dem Bundeshaushalt Mittel für Projekte im eigenen Wahlkreis finden. Ein Beispiel aus den vergangenen Wochen ist das Zinzendorf-Schloss in Berthelsdorf bei Herrnhut. Dort wurde der restaurierte Speicher als Kultursaal eingeweiht. In die Sanierung sind 190000 Euro an Fördermitteln aus Berlin nach Herrnhut geflossen. Wer wie Thomas Jurk im Haushaltsausschuss über die Verteilung der Steuermilliarden mitentscheidet, kann durchaus Geld in seine Region lenken; ebenso hilfreich sind die guten Kontakte in die zuständigen Ministerien, über die Michael Kretschmer verfügt. Allerdings sind es immer wieder dicke Bretter, die gebohrt werden müssen. Oft geht es darum, im Dickicht der vielen Förderprogramme das passende Programm zu finden und den „Machern“ vor Ort bei den zum Teil komplizierten Anträgen zu helfe.

zur Startseite