Judo Zwei Stahlpokale bleiben in Riesa Zum 16. Mal kämpften Judokas um die begehrten Trophäen. Die Gastgeber sind zufrieden.

© Symbolfoto/Dietmar Thomas

Über 200 Judoka aus 27 Vereinen kämpften am Sonnabend in der Sporthalle des BSZ Technik und Wirtschaft Riesa zum 16. Male um den Stahlpokal. Packende Kämpfe in den Altersklassen U13/U15 waren zu sehen.

Die Gastgeber waren natürlich besonders motiviert, vor heimischem Publikum, einen der begehrten Pokale zu gewinnen.. So erkämpfte in der U13 männlich Rico Stelzig den ersten Stahlpokal für den VFL Riesa. Aron Bräuning kämpfte bravourös und belegte Platz fünf.

In der U15 weiblich konnte Shenna Nitsche ihre Techniken wirksam einsetzen und sicherte sich zum dritten Mal in Folge den Stahlpokal inklusive eines Nudelpräsentes.

Max Schildbach kämpfte bei den Jungs dieser Altersklasse technisch sehr variabel und gewann Silber. Ebenso über Platz zwei freuten sich Patrick Friedrich und Tjard Eichler. Beide setzten Akzente in ihren Finalkämpfen. Auch Max Morlock versuchte alles und belegte am Ende Platz drei.

Abgerundet wurde das gute Ergebnis der VFL Judoka durch zwei 5. Plätze von Antonia Ulbrich und Leif Bräuning.

Insgesamt war das 16. Traditionsturnier um den Stahlpokal eine gelungene Veranstaltung, dank unseren Sponsoren, Übungsleitern sowie allen Helfern um und an der Matte. (SM)

zur Startseite