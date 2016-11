Zwei Stahler in der Sachsen-Auswahl Vor dem Futsal-Einsatz steht unter anderem das letzte Heimspiel gegen Markkleeberg.

zurück Bild 1 von 2 weiter Große Ehre für Marcel Fricke (Foto) vom Fußball-Landesliga-Team der BSG Stahl Riesa. © SZ-Archiv/Ronny Belitz Große Ehre für Marcel Fricke (Foto) vom Fußball-Landesliga-Team der BSG Stahl Riesa.

Gemeinsam mit Johannes Runge (Foto) ist Marcel Fricke in die Futsal-Landesauswahl Sachsens berufen worden.

Die Nachricht kommt überraschend und aus Sicht von Fußball-Landesligist Stahl Riesa vielleicht zu einem günstigen Zeitpunkt. Die beiden BSG-Akteure Marcel Fricke und Johannes Runge wurden durch den Sächsischen Fußball-Verband in die Futsal-Landesauswahl Sachsen berufen, teilte der Verein zur Wochenmitte mit. Damit wird das Duo auf jeden Fall zwei zusätzliche Spieltermine noch in diesem Jahr haben. Denn bereits am 13. Dezember werden beide ein Testspiel in der sächsischen Futsal-Hochburg Hohenstein bestreiten. Am 17. und 18. Dezember dann sollen die 23-Jährigen die sächsische Auswahl beim Turnier des Norddeutschen Fußball-Verbandes (NOFV) in Bad Blankenburg unterstützen. Danach werde der Kader für das DFB-Länderturnier im Januar bekannt gegeben. „Wir drücken euch die Daumen. Tolle Sache für unsere Spieler und unseren Verein“, heißt es dazu aus dem BSG-Vorstand. Sollten Fricke und Runge nominiert werden, stünde Anfang Januar eine Reise nach Duisburg auf dem Plan. Auch der erste Gegner steht bereits fest: die Auswahl Sachsen-Anhalts. Und auch das sei noch bemerkt: Im vergangenen Jahr gewann Sachsen dieses Turnier, an dem Auswahlteams aller Bundesländer teilnehmen.

Vorher indes werden die beiden Riesaer noch in der Landesliga gebraucht. Zwei Spiele stehen in diesem Jahr auf dem „Restprogramm“ – und Stahl ist, verglichen mit dem eigenen Anspruch, in der Bringepflicht. Die Truppe um Trainer Daniel Küttner hat sich nach durchwachsenen Leistungen auf dem fünften Tabellenplatz festgesetzt. Nach ganz oben, wo sich derzeit Einheit Kamenz tummelt, sind es schon neun Punkte Unterschied. Allerdings ist die Tabelle leicht verzerrt, weil nach dem Rückzug von Gelb-Weiß Görlitz nur noch 15 Teams vertreten sind.

Zum letzten Heimspiel dieses Jahres kommen am Sonnabend die Kicker 94 Markkleeberg in die Stahlarena. Wieder ein Kontrahent vom Leipziger Rand also. Markkleeberg hat ein Spiel weniger als Stahl absolviert und liegt nach vier Siegen, zwei Remis und fünf Niederlagen im Mittelfeld auf dem 8. Platz der Tabelle. Vier der fünf Pleiten erlitt Markkleeberg auf des Gegners Platz. Stahl hingegen ist in heimischen Gefilden noch ohne Niederlage. Damit scheint die Favoritenrolle am Sonnabend eindeutig vergeben zu sein.

Bei den Kickers fallen in jedem Fall zwei Personalien auf. Trainer ist mit Heiko Brestrich ein früherer DDR-Meister mit dem BFC Dynamo, für den er allerdings in der Oberliga nur 18 Spiele (zwei Tore) bestritt. Nach der Wende verschlug es ihn als Spieler unter anderem zu Stahl Brandenburg, Motor Ludwigsfelde sowie zum VfB Leipzig bis zu dessen Insolvenz. 2002 beendete er seine aktive Karriere.

Robert Kalex wiederum ist vor allem beim Großenhainer FV kein Unbekannter. Zwei Jahre spielte er für die Röderstädter (2012 bis 2014), nachdem er vorher beim FC Eilenburg kickte. In der laufenden Saison steuerte der 27-Jährige bei neun Einsätzen zwei Treffer bei. Erfolgreichster Schütze bislang ist übrigens auf Seiten der Markkleeberger Tobias Haufe mit sechs Toren.

